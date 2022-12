Cartelera NBA: revisa los partidos para este viernes 30 de diciembre

Sigue la acción de la NBA en esta temporada regular 2022-23 que atraviesa su décima semana y nos ofrece una nueva cartelera de partidos para este viernes. Además, hay importantes resultados que revisar de la pasada noche de jueves.

Los Pacers derrotaron a los Cavaliers en un atractivo juego para la Conferencia Este. Con este resultado, los de Indianápolis subieron al sexto lugar con un global de 19-17. A pesar de la derrota, los de Ohio siguen cuartos, aunque ahora con un 22-14.

En Canadá, los Raptors cayeron ante la visita de los Grizzlies. La franquicia de Toronto quedó con una marca de 15-20 en el onceavo punto del Este. Por su parte, los ‘Osos’ llegaron a un 21-13 y se mantienen terceros en la Conferencia Oeste.

A la misma hora, los Celtics triunfaron ante los Clippers. Los de Massachusetts siguen firmes en lo más alto de la tabla Este con un récord de 26-10. En tanto, los angelinos se mantienen cuartos del Oeste a pesar de perder, ahora con un 21-16.

LaMelo Ball did it all.

🐝 27 points

🐝 10 rebounds

🐝 9 assists

🐝 2 blocks

🐝 5 threes@hornets W pic.twitter.com/lG9ha8GzMs

— NBA (@NBA) December 30, 2022