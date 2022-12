Escándalo en la NBA: pelea entre los Pistons y los Magic termina con varios expulsados

La pasada noche de miércoles en la NBA dejó más que solo buen básquetbol, ya que los Pistons y los Magic protagonizaron una escandalosa pelea.

El partido que se disputó en el Little Caesars Arena no era muy atractivo en la previa si se consideran los aspectos deportivos. Ambos equipos viven un mal momento y se posicionan en la parte baja de la Conferencia Este.

Sin embargo, las emociones fueron más allá de la cancha cuando los jugadores Franz Wagner, de Orlando, y Killian Hayes, de Detroit, tuvieron un fuerte encontrón.

Tras una jugada de mal pase que dejó el balón libre y botando, ambos emprendieron la carrera para recuperarlo. En ese momento, Wagner empujó a Hayes por la espalda, mandándolo directo a la banca contra sus compañeros.

Como era de suponerse, Killian reaccionó de una manera furiosa y quiso encarar a su oponente, pero desde el banco lo tuvieron que controlar para evitar problemas mayores.

Aun así, frente al banquillo de Detroit, la situación fue subiendo de tono y terminó con un escandaloso enfrentamiento entre jugadores y el cuerpo técnico.

Hubo más empujones, golpes por la espalda y todo tipo de enfrentamientos en medio del tumulto. Luego de que se controlara la situación, los árbitros expulsaron a jugadores y gente del personal.

En rigor, Wagner, de los Pistons, fue expulsado por una falta flagrante, mientras que Hayes, de Magic y Hamidou Diallo (Pistons) también fueron expulsados por sus acciones durante la pelea, además se esperan nuevas sanciones por parte de la NBA. En lo que respecta a Dwane Casey, entrenador de Detroit, fue expulsado por discutir la decisión de los jueces.

Tempers flare in Detroit after an altercation between Moe Wagner and Killian Hayes.@OrlandoMagic | #MagicTogether pic.twitter.com/ig6lYrdju8

— Bally Sports Florida & Bally Sports Sun (@BallySportsFL) December 29, 2022