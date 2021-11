Lewis Hamilton estuvo intratable en Interlagos y se quedó con el Gran Premio de Brasil de F1

Este domingo, y los últimos tres días, el show de la F1 en Brasil se robó todas las miradas del mundo motor en el mundo. El Autódromo José Carlos Pace de São Paulo recibió jornada 19 de la temporada 2021 y el británico Lewis Hmailton se quedó con casi todos los premios.

El actual campeón del mundo largaba en la décima posición tras ser sancionado el pasado sábado, pero aquello no fue impedimento para celebrar en Sao Paulo ante los Red Bull de Max Verstappen y Sergio Pérez.

Las primeras vueltas estuvieron marcadas por algunos incidentes, pero antes de la tercera, Hamilton ya había recuperado cuatro puestos. De ahí en adelante, el británico comenzó su carnicería contra la escudería de las bebidas energéticas.

Aquello ocurrió bien entrada la carrera. El siete veces campeón del mundo se fue con todo en contra de Max Verstappen y cerca del final y luego de mucha lucha, Lewis Hamilton logró pasar a con maestría al neerlandés para terminar la jornada de F1 en Brasil en el primer puesto.

El podio lo completaron Max Verstappen de Red Bull en el segundo lugar y Valtteri Bottas de Mercedes en el tercero.

Con la carrera definida, Lewis Hamilton alcanzó los 318,5 puntos en la lucha por su octava corona y estrechó la diferencia ante Max Verstappen que tiene 332,5 unidades a falta de tres carreras para cerrar la temporada 2021 de la Fórmula 1.

La fiesta de la F1 seguirá el próximo fin de semana en el Circuito Internacional de Losail en el Gran Premio de Qatar, antepenúltima jornada de la temporadas. Después de aquello, solo restarán el Gran Premio de Arabia Saudita (5 de diciembre) y el Gran Premio de Abu Dabi (12 de diciembre).

FROM 10TH TO FIRST, LEWIS HAMILTON WINS!! 🤩

What a race from the incredible @LewisHamilton, what a race 👏

He brings down the gap to Verstappen in the title fight to just 14 points!!! 🤯#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/0Ct4xgGG2l

— Formula 1 (@F1) November 14, 2021