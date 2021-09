Lando Norris se quedó con la pole del GP de Rusia y se transformó en el quinto piloto más joven en lograrlo

Este sábado en la tarde de Sochi, se disputó la jornada de clasificación para el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 que se correrá este domingo y las sorpresas abundaron bajo un temporal.

Si ya la clasificación fue anormal por la sanción a Max Verstappen de Red Bull (por cambiar el motor de su vehículo), lo que pasó en la ronda tres de la qualy dejó a todos helados en Rusia.

Cuando se creía que Mercedes dominaría con cierta tranquilidad la sesión clasificatoria, la lluvia le jugó una mala pasada a los neumáticos de Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, siendo este último quién más sufrió tras golpear la parte delantera de su auto a la entrada de los pits.

Todo eso fue aprovecha por McLaren, Ferrrari y Williams. Lando Norris, Carlos Sainz Jr y George Russell respectivamente se encargaron de calentar correctamente sus neumáticos y hacer mejores tiempos que el campeón del mundo para relegarlo al cuarto puesto de la grilla de salida.

De esta forma, el británico de McLaren, Lando Norris saldrá desde el primer puesto de la parilla por vez primera en su carrera. Es más, se anotó un importante récord pues se transformó en el quinto piloto más joven en lograr la pole detrás de nombres como Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Fernando Alonso y Max Verstappen.

“Se siente increíble. No sé qué decir, nunca piensas que vas a conseguir una pole hasta que realmente lo haces, pero aquí estamos. Tengo que agradecer mucho al equipo, es que realmente no era lo que esperábamos, ¡pero aprovechamos al máximo la oportunidad!”, dijo el joven piloto británico.

Here's how the drivers will line up at Sochi for Sunday's Russian Grand Prix 👀

And it's set up to be a bit of a classic 🍿#RussianGP #F1 pic.twitter.com/MMy52y6vtC

— Formula 1 (@F1) September 25, 2021