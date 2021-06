Max Verstappen sigue intratable y se quedó con la pole en el Gran Premio de Estiria de Fórmula 1

Este fin de semana, el circo de la Fórmula 1 se trasladó hasta Austria, donde permanecerá por dos semanas para los Grandes Premios de Estiria y Austria, ambos en el, ambos en el circuito Red Bull Ring, de Spielberg.

En ello, Max Verstappen sigue intratable en la máxima categoría del automovilismo y no quiere bajar la intensidad de la lucha por destronar a Mercedes y Lewis Hamilton. El neerlandés de Red Bull fue el más rápido en la pole del GP de Estiria y largará primero este domingo en el circuito donde la escudería de bebidas energéticas hace de local.

Verstappen completó el circuito de Spielberg en un minuto y tres segundos, siendo el más rápido de la jornada por delante de los pilotos de Mercerdes, Valtteri Bottas y Lewis Hamilton. Sin embargo, el finlandés recibirá una sanción de tres segundos, por lo Hamilton largará al lado de Verstappen este domingo.

“Max ha sido muy rápido todo el fin de semana, y no he hecho el mejor de mis intentos, pero estoy en la primera línea. Max ha tenido un cuarto de segundo todo el fin de semana, así que no creo que tengamos ritmo para adelantarle. Lo voy a dar todo, pero nos falta ritmo, quizás llueva y el agua nos sorprenda”, comentó un resignado Lewis Hamilton.

Lando Norris de McLaren dio la sorpresa y será tercero y a su lado estará el mexicano de Red Bull, Sergio Pérez, quien tendrá una vez más la misión de ser el escudero de su compañero de equipo para seguir con la lucha de destronar a Mercedes de su sitial de privilegio como la mejor escudería desde hace ya varias temporadas.

La carrera se correrá este domingo desde las 09:00 horas y tú podrás seguir todas las alternativas junto al equipo de ADN Deportes y ADN.cl.