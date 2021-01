FIA reagendó la fecha doble de la Fórmula E que se disputará en nuestro país

Durante esta jornada, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) entregó la nueva calendarización de las de las primeras seis fechas del Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA 2020/21, el cual incluye a Chile.

Nuestro país albergará la jornada 7 y 8 del circuito de la Fórmula E, las cuales fueron programadas para el 5 y 6 de junio de este año.

El certamen disputará sus dos primeras fechas en Arabia Saudita, pasando posteriormente a Roma, Valencia, Mónaco y Marruecos, para luego dar paso al E-Prix de Santiago.

No obstante, dejaron en claro que el calendario dependerá de la situación sanitaria de cada país, por lo que cualquier modificación quedará sujeta a la aprobación del Consejo Mundial de Deportes de Motor de la FIA.

Recordemos que nuestro país albergaría la dos primeras jornadas en la capital, pero tuvo que ser pospuesto ante el avance del Covid-19 en el mundo.

NEWS: Formula E announces second set of races for 2020/21 ABB FIA Formula E World Championship ⚡️

Find out more 👉 https://t.co/sBP9rLKu27 pic.twitter.com/nUyqmnsuAM

— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) January 28, 2021