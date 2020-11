Prueba: Zongshen RX3S

Esta también lo es, pero da un paso adelante en motor, ya que es más grande, en tamaño y alcance de uso. En rigor se trata de un multi propósito de cilindrada medio-baja. Gran cosa para este grupo de motos viajeras que, generalmente, son muy grandes, pesadas, caras y plantean dificultades a conductores de menor experiencia.

Sin embargo, este Zongshen RX3S sabe cumplir para uso en ciudad y viajes largos, incluso al pasar por tierra. De hecho, fuimos desde Santiago hasta la costa norte de la Octava Región y luego retornamos a la capital. Más de 1.200 kilómetros que nos permiten subir el pulgar a su buen motor bicilíndrico de 378 cc. La caja es mecánica de seis marchas y de muy amistoso uso. Esto representa una potencia de 37,5 caballos de fuerza, un caudal suficiente para, por ejemplo, emprender rebases y adelantamientos rápidos en la autopista (ideal para pasar fila de buses y camiones, a los que siempre es bueno evitar y mantenerse lejos de ellos).

Leer también Adn motor Euro 6: La nueva norma de emisiones que se implementara en Chile Adn motor Ventas del sector automotor registraron un fuerte crecimiento en Octubre

Su estanque de 20 litros se pone de parte de quienes quieran cubrir distancias largas, ya que nos promedió algo así como 23 kilómetros por litro. El juego de maletas laterales de aluminio y un “top case” trasero vienen incluidos y así se vende la moto. La pantalla frontal de protección contra el viento cumple un cometido impecable en los traslados por carretera.

El asiento del conductor tiene una concavidad pronunciada y muy favorable para quienes midan entre 1.58 y 1.70, ya que sentirán el piso bastante cerca para tocarlo con ambos pies, y eso significa confianza, seguridad.

La moto tiene un nivel de vibraciones muy bajo y no llegará a molestar no en pies ni puños. Por otro lado, posee frenos con ABS que no es desconectable, lo cual garantiza una frenada con eficacia, sobre todo cuando debemos detenernos bruscamente. Posee un precio de lista de $4.299.900.

Competencia

Quienes piensen en esta moto también deben mirar la Zontes T310-T, la Suzuki V-Strom 250, la Honda CB500X, la Takasaki TKR500 o la Benelli TRK502X.