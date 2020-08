Valtteri Bottas se quedó con la pole del Gran Premio 70° Aniversario de la F1

Este fin de semana se disputa la quinta fecha del campeonato mundial de Fórmula 1 en Gran Bretaña, donde el Gran Premio 70° Aniversario de la máxima categoría del automovilismo se toma las portadas de los principales medios del mundo motor.

Y este sábado por la mañana se corrió la clasificación para la carrera de este domingo, instancia donde el finlandés de Mercedes, Valtteri Bottas, sorprendió a su compañero de equipo, el local Lewis Hamilton, quedándose con la pole del celebrado Gran Premio a correrse en Silverstone.

Solo 63 milésimas más rápido que su compañero estuvo el finlandés, quien largara en primera fila acompañado por Hamilton. Más atrás el alemán de Racing Point, Nico Hulkenberg dio la sorpresa de la jornada y se quedó con la tercera plaza de la grilla, donde estará acompañado por el holandés de Red Bull, Max Verstappen.

YESSSSSS! 🙌 @ValtteriBottas will start on POLE for the 70th Anniversary Grand Prix!! 🔥Let’s hear it for the Finn! 👏👏#F170 pic.twitter.com/c7Yp3IGxbf

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 8, 2020