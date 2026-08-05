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VIDEO. Ciencia aplicada en salas de clases: la clave para mejorar la convivencia escolar y el bienestar socioemocional

En conversación con Leo Meyer, el Dr. Rafael Zapata Lamana detalla en Academia de Emprendedores cómo la plataforma optimiza el clima del aula y cumple la normativa física mediante descansos educativos guiados.

Martín Neut

Academia de Emprendedores

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La sección Superstar de la Academia de Emprendedores se destacó a “Clases Activas”, una plataforma de la Universidad de Concepción (UdeC) sede Los Ángeles que integra descansos activos con contenido escolar.

Desarrollada por un equipo multidisciplinario, esta herramienta busca mejorar el clima en el aula y el bienestar socioemocional mediante el movimiento.

El Dr. Rafael Zapata Lamana, director del proyecto, explicó en conversación con Leo Meyer que la iniciativa enfrenta desafíos críticos.

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“Nuestro trabajo está respondiendo a un problema muy complejo relacionado con la mala convivencia que existe en los centros escolares, a los problemas de bienestar socioemocional y también a los altos niveles de inactividad física”, detalló.

3.000 escolares en 30 establecimientos

Ante la Ley 21.778, que exige 60 minutos diarios de ejercicio en colegios, Zapata aseguró que “Clases Activas se consolida como una solución real costo-eficiente y de alto alcance para poder contribuir en el cumplimiento de dicha ley”.

Actualmente, el sistema beneficia a más de 3.000 escolares en 30 establecimientos con un enfoque inclusivo.

Sobre el impacto de la investigación aplicada, el académico subrayó que “el conocimiento creado al interior de las universidades debe finalmente contribuir y converger a solución de problemas reales”.

La plataforma ya se proyecta desde la región del Biobío hacia todo el país y el extranjero.

Academia de Emprendedores y más

Radio ADN se transforma de lunes a viernes desde las 21 horas en la sala de clases de la Academia de Emprendedores, siempre con el apoyo del Banco de Chile y el liderazgo del periodista Leo Meyer. Puedes enviar tus preguntas y audios para los profesores a través de holaleo.cl ¡Te esperamos!

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