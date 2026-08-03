Querellantes acusan que Joaquín Lavín León tomó contacto con testigos clave para intentar manipular la investigación

Los querellantes en el caso contra Joaquín Lavín León alertaron sobre un serio riesgo para el éxito de la indagatoria. Advirtieron que el exdiputado ya tomó contacto con testigos clave de la causa que todavía deben declarar en el proceso judicial. El grave planteamiento se expuso en el marco de la audiencia de revisión de su prisión preventiva.

El abogado de la Municipalidad, José Pedro Silva, detalló ante el tribunal que la libertad del exlegislador representa un peligro latente. Según expuso el jurista, Lavín León ya se ha acercado a personas que deben testificar, evidenciando un claro riesgo de manipulación y obstrucción. Para la parte acusadora, existen diligencias específicas que podrían verse bloqueadas si sale de la cárcel.

Actualmente, el exparlamentario sigue recluido bajo prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yaber. En esta causa, la fiscalía lo investiga por presuntos delitos de fraude al fisco, falsificación de documentos y tráfico de influencias durante la gestión edilicia de Katy Barriga. A estos cargos se suman también acusaciones por delitos electorales.

Argumento de la jueza y apelación de la defensa

Pese a las insistentes advertencias de la fiscalía y el municipio, la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía desestimó usar estos riesgos de manipulación como justificación en su resolución. La magistrada resolvió no fundamentar su decisión en el peligro de obstrucción judicial. De hecho, optó por omitir un pronunciamiento directo sobre este punto en particular.

No obstante, el tribunal resolvió de todos modos mantener la prisión preventiva del imputado. Para sostener la máxima cautelar, la magistrada argumentó que la gravedad de los ilícitos indagados vulnera directamente la fe pública. Asimismo, la resolución judicial apuntó a que los hechos atentan contra la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

Ante la resolución desfavorable del juzgado de garantía, la defensa de Joaquín Lavín León anunció acciones inmediatas. Los abogados confirmaron que en los próximos días recurrirán ante la Corte de Apelaciones para intentar revertir la cautelar. El objetivo de los representantes legales es terminar con su permanencia en el recinto penitenciario.