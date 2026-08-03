“Nunca he consumido”: exseremi acusa graves fallas en el examen de drogas que forzó su salida del Gobierno

El exseremi de Culturas de la Región de Los Lagos, Eduardo Leiva, rompió el silencio tras su salida del Gobierno. La exautoridad acusó que el examen de drogas obligatorio que se le practicó arrojó un falso positivo por cocaína, situación que lo llevó a presentar su renuncia el pasado 17 de julio (hecha efectiva el 22 de julio tras una licencia médica), bajo supuestos “motivos personales”.

Una renuncia para proteger la institución y dudas sobre el laboratorio

Según relató Leiva, decidió dar un paso al costado de forma inmediata tras conocer el resultado positivo del test de orina para evitar dañar políticamente a su sector. “Yo ofrezco mi renuncia, porque no quiero que el cargo ni los funcionarios ni el Ministerio de Culturas se vea embestido por algún tipo de situación o polémica”, argumentó. Asimismo, enfatizó categóricamente: “nunca he consumido ningún tipo de drogas”, dijo al programa de T13 En Vivo, “Me enteré por la prensa”.

El exseremi detalló que la toma de muestra se realizó el 10 de junio en Puerto Montt a través de la empresa Patagonia Medical, pero acusó una preocupante irregularidad en la cadena de custodia: la muestra tardó nueve días en ser enviada al laboratorio Corthorn Health en Santiago, lo que calificó como “bastante extraño”. Además, advirtió que dicho laboratorio es el mismo involucrado en la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien también debió dejar el Ejecutivo tras dar positivo en un test de drogas.

La contraprueba de la Universidad de Chile y el llamado a elevar estándares

Ante la situación, el subsecretario de Culturas le sugirió esperar el resultado de la contramuestra. Sin embargo, al constatar que este proceso se realizaría en el mismo laboratorio cuestionado, Leiva optó por viajar a Santiago para someterse a un análisis independiente en el prestigioso Laboratorio de la Universidad de Chile.

Los resultados de este segundo examen, que llegaron el 27 de julio cuando Leiva ya estaba fuera de su cargo, dieron negativo al consumo de drogas y confirmaron que en su cuerpo no había consumo ni contaminación. En contraste, la exautoridad criticó que el informe de Corthorn Health solo indicaba de forma genérica la detección de cocaína, sin especificar cifras ni concentraciones.

Al cierre de su declaración, Eduardo Leiva respaldó la existencia de controles de drogas en el Estado, pero exigió cambios urgentes en los protocolos de aplicación. “Todas las personas que son consumidoras de drogas no pueden estar en la función pública. En el caso de las personas que jamás hemos sido consumidores de drogas y somos inocentes, hay que elevar los estándares de las muestras. No es justo, le puede pasar a cualquier persona”, concluyó.