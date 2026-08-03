;

Dan a conocer impactantes testimonios que destaparon casos de abuso sexual en colegios Salesianos

Los relatos fueron parte de la sentencia que concluyó que la congregación permitió durante décadas el encubrimiento de estos delitos.

Javiera Rivera

Getty Images | Imagen referencial

Getty Images | Imagen referencial / Pascal Deloche / Godong

Un histórico fallo del Séptimo Juzgado Civil de Santiago dejó al descubierto un patrón de abusos sexuales y encubrimiento al interior de colegios Salesianos, tras ordenar indemnizaciones de entre $15 y $50 millones para ocho víctimas.

Según información de Bio Bío Investiga, la sentencia concluyó que la Congregación Salesiana presentó deficiencias estructurales que permitieron y silenciaron los delitos sexuales cometidos por religiosos entre 1973 y 2009.

El tribunal descartó que se tratara de hechos aislados y sostuvo que fueron casos sistemáticos. Además, estableció que los sacerdotes denunciados fueron trasladados del establecimiento sin perder contacto con los menores.

El medio mencionado también dio a conocer parte de los testimonios incorporados al juicio.

Uno de ellos corresponde a Sergio Aravena Alvear, quien durante la tramitación de la dispensa de su celibato reconoció que mantenía relaciones afectivas con jóvenes que derivaban en “tocamientos” y “caricias”.

Revisa también

ADN

Otro de los relatos es el de Camilo, quien acusó que el religioso le ofrecía utilizar el baño privado del colegio, lo invitaba a espacios exclusivos para sacerdotes y ejercía un control emocional, económico y académico sobre su vida.

En tanto, otro querellante aseguró que, tras denunciar abusos ocurridos en el Colegio Salesiano de Valdivia durante la década de 1980, tanto él como un compañero fueron sancionados y expulsados del establecimiento, mientras el sacerdote denunciado permaneció en su cargo.

Los peritajes psicológicos presentados durante el juicio acreditaron que las víctimas sufrieron secuelas como estrés postraumático y trastornos depresivos severos.

Frente al fallo, la Congregación Salesiana negó haber mantenido una estructura de encubrimiento, aunque afirmó haber colaborado con las investigaciones y apoyado a algunos denunciantes mediante tratamientos psicológicos.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad