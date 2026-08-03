Dan a conocer impactantes testimonios que destaparon casos de abuso sexual en colegios Salesianos

Un histórico fallo del Séptimo Juzgado Civil de Santiago dejó al descubierto un patrón de abusos sexuales y encubrimiento al interior de colegios Salesianos, tras ordenar indemnizaciones de entre $15 y $50 millones para ocho víctimas.

Según información de Bio Bío Investiga, la sentencia concluyó que la Congregación Salesiana presentó deficiencias estructurales que permitieron y silenciaron los delitos sexuales cometidos por religiosos entre 1973 y 2009.

El tribunal descartó que se tratara de hechos aislados y sostuvo que fueron casos sistemáticos. Además, estableció que los sacerdotes denunciados fueron trasladados del establecimiento sin perder contacto con los menores.

El medio mencionado también dio a conocer parte de los testimonios incorporados al juicio.

Uno de ellos corresponde a Sergio Aravena Alvear, quien durante la tramitación de la dispensa de su celibato reconoció que mantenía relaciones afectivas con jóvenes que derivaban en “tocamientos” y “caricias”.

Otro de los relatos es el de Camilo, quien acusó que el religioso le ofrecía utilizar el baño privado del colegio, lo invitaba a espacios exclusivos para sacerdotes y ejercía un control emocional, económico y académico sobre su vida.

En tanto, otro querellante aseguró que, tras denunciar abusos ocurridos en el Colegio Salesiano de Valdivia durante la década de 1980, tanto él como un compañero fueron sancionados y expulsados del establecimiento, mientras el sacerdote denunciado permaneció en su cargo.

Los peritajes psicológicos presentados durante el juicio acreditaron que las víctimas sufrieron secuelas como estrés postraumático y trastornos depresivos severos.

Frente al fallo, la Congregación Salesiana negó haber mantenido una estructura de encubrimiento, aunque afirmó haber colaborado con las investigaciones y apoyado a algunos denunciantes mediante tratamientos psicológicos.