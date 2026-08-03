El último sistema frontal del fin de semana dejó a Angol como una de las comunas más afectadas de la provincia de Malleco. En conversación con el programa La Prueba de ADN, el alcalde de la comuna, Enrique Neira, entregó un complejo balance de la emergencia y manifestó su preocupación por la llegada de un nuevo frente de mal tiempo para este miércoles, el cual se estima que aportará cerca de 40 milímetros de agua sobre terrenos que ya están completamente sobrecargados.

Operativo de emergencia en Santa Teresita y Las Rocas ante la amenaza de un nuevo frente

El jefe comunal detalló que los sectores de Las Rocas y Santa Teresita concentran la mayor destrucción de la comuna. En el caso de Las Rocas, gracias al trabajo del cuerpo de bomberos locales y de otras comunas de la Región de la Araucanía, se logró extraer el agua acumulada en los pasajes. Esto ha permitido que el municipio ingrese hoy con maquinaria pesada para iniciar el retiro de barro y proceder a la sanitización de la vía pública.

Por su parte, la situación en Santa Teresita se abordará con un masivo despliegue de funcionarios municipales. Las cuadrillas operarán desde temprano para asistir directamente a las familias en la tarea de sacar el agua desde el interior de las viviendas, limpiando y sanitizando los hogares a contrarreloj.

El alcalde Neira enfatizó que la escala de este desastre no tiene precedentes cercanos: “en tres o cuatro días cayó el agua de un año”. Mientras que en inundaciones pasadas, como la de 2024, solo se anegaban dos o tres viviendas y el agua escurría por la calzada, en esta oportunidad la crecida afectó a la totalidad de las viviendas de estos sectores.

🚨 #CHILE



🔴 CHILE : 📹 SEVERE FLOODING HIT ANGOL , LA ARAUCANÍA REGIÓN,



where heavy rains caused the Rehue and Vergara rivers to overflow, affecting dozens of homes and displacing families.#Ultimahora #Flooding #Inundación #Inondation pic.twitter.com/8kwslKTkXm — LW World News (@LW_WorldNews) August 4, 2026

El debate por las viviendas de reconstrucción del 27F y la urgencia de un enrocado definitivo en el río Rewe

La magnitud de la catástrofe reabrió las críticas vecinales que apuntan a que algunas de las poblaciones inundadas se construyeron en zonas bajas o sobre el mismo cauce fluvial. Al respecto, el alcalde Neira reconoció que dichos conjuntos habitacionales se edificaron producto de la reconstrucción tras el terremoto del 27 de febrero de 2010 (27F), aunque manifestó sus dudas sobre si efectivamente se emplazaron sobre el cauce natural del río.

La autoridad comunal admitió la premisa de que los cursos de agua tienden a recuperar históricamente sus terrenos. En esta ocasión, el río Rehue experimentó una violenta crecida debido a la gran acumulación de precipitaciones en la cordillera, desbordándose hacia las zonas pobladas cuando ya no llovía en la ciudad.

Frente al impacto del cambio climático, que según la autoridad comunal hace que estos eventos severos dejen de ser excepcionales y ocurran “en cualquier momento”, las autoridades locales y centrales ya planifican soluciones de fondo.

El jefe comunal sostuvo reuniones técnicas con el seremi de Vivienda, un subsecretario del Ejecutivo, el delegado provincial y el director regional de Senapred, cita en la que participaron los jefes comunales de las seis comunas más complicadas de la provincia. En dicha mesa se consensuó que la única alternativa para dar tranquilidad a las familias es ejecutar un enrocado de gran extensión por ambos lados de la ribera del río Rewe y elevar su defensa para contener el caudal de forma definitiva.