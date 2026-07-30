Dos internos abandonan centro penitenciario de Valparaíso: Gendarmería activa búsqueda

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Dos internos del Centro de Educación y Trabajo (CET), ubicado en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, abandonaron el recinto durante la noche y quebrantaron las condenas que cumplían por delitos de robo.

Hasta ahora, no se han entregado mayores antecedentes sobre las circunstancias en que salieron del lugar.

Los dos usuarios del CET permanecían bajo un régimen penitenciario distinto, que contempla actividades laborales y educativas, algunas de ellas desarrolladas fuera del establecimiento.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho fue calificado como quebrantamiento de condena y no como una fuga.

Tras constatar la ausencia de ambos condenados, Gendarmería de Chile dio aviso a las policías y al Ministerio Público para activar el procedimiento correspondiente y avanzar en su ubicación.

La institución penitenciaria anunció que entregará más detalles durante esta jornada. También se espera un pronunciamiento de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Valparaíso sobre el caso y las medidas adoptadas.