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Ministro Arrau responde a Vallejo tras acusar una “estafa” en seguridad: “La evidencia mata cualquier relato falso”

El secretario de Estado aseguró que los resultados de la actual administración están respaldados por datos. “Yo hablo con las cifras”, sostuvo.

Ruth Cárcamo

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respondió a las críticas de la exministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien acusó al Ejecutivo de incumplir su promesa de frenar la delincuencia.

En diálogo con el podcast Animales Políticos, la otrora secretaria de Estado afirmó: “Yo creo que sí hubo una gran estafa: la promesa de seguridad. Lo que más movilizó en el voto hacia Kast fue la promesa de que iban a bajar drásticamente los homicidios. Y lo que vimos ahí fue más bien improvisación”.

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Camila Vallejo | Agencia UNO / Sebastian Beltran Gaete

Consultado sobre estas declaraciones durante un operativo policial en la comuna de Estación Central, Arrau aseguró que los resultados de la gestión del Gobierno están respaldados por las cifras. “La evidencia mata cualquier relato falso que pueda haber”, sostuvo.

“Yo hablo con las cifras”

Para respaldar sus dichos, el ministro destacó una serie de indicadores que, a su juicio, reflejan avances en materia de seguridad.

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“El ingreso irregular a nuestro país se redujo en un 80% a raíz del decreto que firma el Presidente el día uno de su gobierno para el despliegue de Fuerzas Armadas, combinado con Carabineros y la PDI. Tenemos provincias del norte donde los decomisos de droga van a ser un 250% respecto al año pasado. En la macrozona sur la quema de maquinaria se ha reducido un 80% respecto al año anterior”, detalló.

En esa línea, agregó: “Yo hablo con las cifras, con la evidencia. Hablo con las encuestas que han ido saliendo, las encuestas de percepción. Vamos avanzando, por supuesto que hay un largo camino por recorrer”.

Finalmente, Martín Arrau llamó a centrar el debate en los resultados y no en las recriminaciones entre gobiernos. “Podríamos estar polemizando días completos sobre lo que se hizo antes y lo que se está haciendo ahora. Llevemos a la gente a ver los resultados”, concluyó.

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