Enorme socavón amenaza principal ruta del Valle del Elqui: camino podría colapsar debido a la magnitud del daño
El desprendimiento se encuentra a escasos metros de la Ruta D-485, principal conexión de Paihuano, Monte Grande y otras localidades.
Un socavón de grandes dimensiones mantiene en alerta a los habitantes de Paihuano y otras localidades del Valle del Elqui, luego de que el terreno cediera a pocos metros de la Ruta D-485, en la región de Coquimbo.
Según informó el medio local Es de Vicuñense, las lluvias registradas durante los últimos días habrían acelerado la erosión de la ladera y debilitado el terreno que sostiene una de las principales vías de acceso a la zona.
Revisa también:
Imágenes aéreas muestran que el desprendimiento se extiende por gran parte del cerro y que, en algunos puntos, su borde se encuentra a escasos metros de la carretera. También se observa abundante material suelto y señales de erosión activa.
La situación genera preocupación debido a que la ruta conecta a Paihuano, Monte Grande y otras localidades del Valle del Elqui, además de ser utilizada por estudiantes, agricultores, trabajadores, turistas y equipos de emergencia.
Un eventual colapso podría afectar la conectividad, el acceso a servicios esenciales y la actividad turística de la zona.
El lugar fue inspeccionado por el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, junto al alcalde Hernán Ahumada, autoridades regionales y equipos técnicos, quienes evaluaron los daños provocados por los sistemas frontales.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.