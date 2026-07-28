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Enorme socavón amenaza principal ruta del Valle del Elqui: camino podría colapsar debido a la magnitud del daño

El desprendimiento se encuentra a escasos metros de la Ruta D-485, principal conexión de Paihuano, Monte Grande y otras localidades.

Cristóbal Álvarez

Foto: Captura

Foto: Captura

Un socavón de grandes dimensiones mantiene en alerta a los habitantes de Paihuano y otras localidades del Valle del Elqui, luego de que el terreno cediera a pocos metros de la Ruta D-485, en la región de Coquimbo.

Según informó el medio local Es de Vicuñense, las lluvias registradas durante los últimos días habrían acelerado la erosión de la ladera y debilitado el terreno que sostiene una de las principales vías de acceso a la zona.

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Imágenes aéreas muestran que el desprendimiento se extiende por gran parte del cerro y que, en algunos puntos, su borde se encuentra a escasos metros de la carretera. También se observa abundante material suelto y señales de erosión activa.

La situación genera preocupación debido a que la ruta conecta a Paihuano, Monte Grande y otras localidades del Valle del Elqui, además de ser utilizada por estudiantes, agricultores, trabajadores, turistas y equipos de emergencia.

Un eventual colapso podría afectar la conectividad, el acceso a servicios esenciales y la actividad turística de la zona.

El lugar fue inspeccionado por el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, junto al alcalde Hernán Ahumada, autoridades regionales y equipos técnicos, quienes evaluaron los daños provocados por los sistemas frontales.

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