La falta de electricidad por cuarto día consecutivo llevó a vecinos de Limache y Quillota a salir a las calles durante la noche del lunes, en medio de las dificultades que dejó el sistema frontal en la Región de Valparaíso.

En Maitenes Alto, comuna de Limache, residentes realizaron una manifestación para exigir una respuesta urgente de la empresa distribuidora.

Según denunciaron, la prolongada interrupción ha afectado la vida cotidiana de las familias, especialmente tras las intensas lluvias registradas durante los últimos días.

Una situación similar se vivió en calle Yungay, sector Los Paltos de Quillota, donde vecinos también protestaron luego de permanecer cuatro jornadas sin suministro eléctrico. Los afectados pidieron medidas concretas y mayor claridad sobre los plazos de reposición.

El sistema frontal provocó daños en la infraestructura eléctrica de distintas comunas de la región, dejando a miles de clientes sin energía. Mientras continúan los trabajos para restablecer el servicio, las comunidades afectadas insisten en que la solución no puede seguir postergándose.