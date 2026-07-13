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Tragedia en Colina por incendio: confirman muerte de niño de 11 años y buscan a otro menor entre escombros

La emergencia afectó a más de una decena de viviendas. Las labores de búsqueda continúan en el lugar.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia Uno

Agencia Uno

La emergencia por el incendio registrado en Colina, Región Metropolitana, tuvo una dramática actualización durante las últimas horas, luego de que se confirmara la muerte de un niño de aproximadamente 11 años entre los escombros dejados por el fuego.

El siniestro, que afectó a viviendas del sector de Rodrigo de Triana con Puerto de Palos, mantiene desplegados a equipos de emergencia, mientras continúa la búsqueda de otra persona que también sería menor de edad.

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De acuerdo con los antecedentes preliminares, durante las labores de remoción se confirmó al hallazgo de un cadáver que correspondería a un niño de unos 11 años.

La situación sigue en desarrollo, ya que los equipos de rescate continúan trabajando en el lugar ante la posibilidad de encontrar a otra víctima.

Esto porque según la información conocida hasta ahora, se busca a otra persona entre los escombros que sería igualmente menor de edad.

El incendio generó una amplia movilización de Bomberos, personal municipal y equipos policiales, tanto para controlar la emergencia como para iniciar las pericias que permitan establecer el origen y propagación de las llamas.

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