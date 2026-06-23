;

AUDIO. Defendió con éxito el título continental del tenis de mesa y ya piensa en su revancha con los Juegos Olímpicos: “Siguen siendo mi sueño”

En conversación con ADN TOP, Daniela Ortega destacó el nivel que tuvo en el Sudamericano que se disputó en Chile.

Carlos Madariaga

Daniela Ortega en ADN TOP

Daniela Ortega en ADN TOP

07:52

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El pasado fin de semana, el Team Chile se quedó con el medallero en el Sudamericano de tenis de mesa desarrollado en el Parque Deportivo Estadio Nacional.

“En un Sudamericano siempre queremos ganar el medallero y trabajamos para eso. Durante la competencia puede pasar cualquier cosa, pero conversamos mucho el que queríamos ganarlo y se logró, y qué mejor que en Chile, con toda nuestra gente”, explicó una de las integrantes del plantel, Daniela Ortega, en diálogo con ADN TOP.

Revisa también:

ADN

“Fue una semana llena de emociones. Jugar en Chile implica una doble responsabilidad, todos quieren que ganemos pero cuando jugamos nunca es fácil”, destacó quien fue la mayor figura nacional al defender el campeonato tanto a nivel individual como por equipos.

De hecho, aquel primer oro colectivo, reconoce, le ayudó. “Me sacó presión, cuando jugamos la final con Brasil fue mucha gente a vernos y ahí fue cuando, tras ganar, sentí que había pasado lo peor, los nervios de los primeros partidos. Afronté la semana de la mejor forma (...) Esto fue una increíble antesala para los Odesur, nos da seguridad de que podemos hacer bien las cosas. Lo mismo para los Panamericanos”, dijo Daniela Ortega, que también ganó una medalla de plata (junto a Gustavo Gómez en los dobles mixtos) y un bronce (junto a Paulina Vega en los dobles femeninos).

Con todo, la deportista de 27 años reconoció que estos avances le dan esperanza en dar vuelta la página de su frustrada clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 en pos de una revancha para 2028.

“Otra vez estoy haciendo un buen inicio de ciclo olímpico, pero en la última clasificación ni siquiera llegué a jugarla, fue algo doloroso, pero creo que todas esas cosas te hacen más fuerte. Espero que ahora para Los Ángeles pueda lograrlo. Pensé que los Juegos Olímpicos podían no ser lo más importante de mi carrera, pero siguen siendo mi sueño”, cerró Daniela Ortega en ADN TOP.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad