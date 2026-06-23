El pasado fin de semana, el Team Chile se quedó con el medallero en el Sudamericano de tenis de mesa desarrollado en el Parque Deportivo Estadio Nacional.

“En un Sudamericano siempre queremos ganar el medallero y trabajamos para eso. Durante la competencia puede pasar cualquier cosa, pero conversamos mucho el que queríamos ganarlo y se logró, y qué mejor que en Chile, con toda nuestra gente”, explicó una de las integrantes del plantel, Daniela Ortega, en diálogo con ADN TOP.

“Fue una semana llena de emociones. Jugar en Chile implica una doble responsabilidad, todos quieren que ganemos pero cuando jugamos nunca es fácil”, destacó quien fue la mayor figura nacional al defender el campeonato tanto a nivel individual como por equipos.

De hecho, aquel primer oro colectivo, reconoce, le ayudó. “Me sacó presión, cuando jugamos la final con Brasil fue mucha gente a vernos y ahí fue cuando, tras ganar, sentí que había pasado lo peor, los nervios de los primeros partidos. Afronté la semana de la mejor forma (...) Esto fue una increíble antesala para los Odesur, nos da seguridad de que podemos hacer bien las cosas. Lo mismo para los Panamericanos”, dijo Daniela Ortega, que también ganó una medalla de plata (junto a Gustavo Gómez en los dobles mixtos) y un bronce (junto a Paulina Vega en los dobles femeninos).

Con todo, la deportista de 27 años reconoció que estos avances le dan esperanza en dar vuelta la página de su frustrada clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 en pos de una revancha para 2028.

“Otra vez estoy haciendo un buen inicio de ciclo olímpico, pero en la última clasificación ni siquiera llegué a jugarla, fue algo doloroso, pero creo que todas esas cosas te hacen más fuerte. Espero que ahora para Los Ángeles pueda lograrlo. Pensé que los Juegos Olímpicos podían no ser lo más importante de mi carrera, pero siguen siendo mi sueño”, cerró Daniela Ortega en ADN TOP.