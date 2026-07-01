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Escándalo en Venezuela: detienen a policías acusados de saquear entre escombros tras terremotos

Cuatro agentes del CICPC fueron detenidos y expulsados de la institución tras ser acusados de apropiarse de bienes durante las labores de rescate por los terremotos.

Juan Castillo

Getty Images

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Las autoridades de Venezuela informaron la detención de cuatro agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), acusados de cometer saqueos durante las labores de rescate tras los terremotos del 24 de junio, que han dejado más de 1.900 personas fallecidas.

Según el organismo policial, los funcionarios habrían aprovechado las tareas de asistencia en la zona de desastre para apropiarse de bienes encontrados entre los escombros.

En un comunicado, el CICPC condenó los hechos de manera “firme” y señaló que los involucrados “se habrían desviado de sus deberes durante las labores de rescate y asistencia humanitaria”.

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El comunicado agregó que los agentes actuaron “de forma indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros”. Tras conocerse la denuncia, los funcionarios fueron separados de sus cargos de manera definitiva, junto con el inicio de un proceso administrativo disciplinario para su destitución inmediata.

Los detenidos fueron identificados como Aguilar Reyes, Fredy Lugo, Roger Andrés Omaña y Josué Burgos. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó la medida y calificó los hechos como “actos inmorales” cometidos en medio de la tragedia.

Cabello aseguró que los funcionarios fueron expulsados “por deshonrar su uniforme” y que ya quedaron a disposición de los tribunales. Además, advirtió: “Seremos totalmente intolerantes con aquellos que cometen actos contra la moral mediante el uso de sus uniformes”.

El ministro también apuntó contra quienes buscan aprovecharse de la emergencia humanitaria. “Hay personas que quieren aprovecharse del dolor ajeno. Manchan los uniformes de la fuerza policial con sus actos”, afirmó, insistiendo en que el Gobierno tendrá “cero tolerancia” frente a conductas que deshonren a las instituciones de seguridad.

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