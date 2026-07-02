Chile podría volver a tener un autódromo de nivel internacional: Gobierno detalla proyecto que busca reducir carreras clandestinas

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, reveló detalles de un proyecto privado que busca desarrollar un nuevo autódromo en Chile, pensado para fanáticos del automovilismo y el motociclismo.

La iniciativa estaría siendo impulsada por grupos vinculados al mundo tuerca y tendría como posible ubicación el sector de Los Andes.

Según explicó la autoridad, la propuesta fue conocida incluso antes de asumir sus funciones. “Hay un proyecto que viene desde el ámbito privado, de los amantes tanto del automovilismo como del motociclismo”, señaló Codina, agregando que los impulsores “tenían la idea de poder desarrollar en el sector de Los Andes un autódromo”.

Proyecto busca reducir carreras clandestinas

El delegado sostuvo que la idea resulta atractiva siempre que cumpla con la normativa vigente y los instrumentos de planificación territorial. “A nosotros nos parece una alternativa interesante, siempre que se desarrolla dentro de los marcos normativos”, afirmó, apuntando al plano regulador comunal y regional.

Codina vinculó el proyecto con una necesidad de seguridad pública: contar con un espacio formal para estas actividades y reducir las carreras clandestinas. En esa línea, planteó que un autódromo permitiría desarrollar competencias “con las medidas de seguridad apropiadas” y, al mismo tiempo, evitar que “se sigan produciendo estas carreras clandestinas en las calles”.

La autoridad también destacó el potencial deportivo y recreativo de una infraestructura de este tipo. “Que la ciudad tenga un lugar natural donde concurran las personas amantes de las tuercas”, dijo.

De todos modos, Codina advirtió que se trata de una iniciativa de largo plazo. “Esto es el puntapié inicial para un trabajo de años”, sostuvo. Además, recordó el precedente del Autódromo Las Vizcachas, que en su momento fue un referente para el deporte motor local, y proyectó que “a futuro logremos tener en Chile un autódromo de gran nivel internacional que nos permita atraer carreras también de gran nivel”.