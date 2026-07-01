Temblor se percibe en la zona sur de Chile hoy: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

En horas de la tarde de este miércoles 1 de julio, un temblor se percibió en la zona sur de Chile.

Según detalló el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento tuvo una magnitud de 4.4.

En tanto, su epicentro se ubicó a 43 kilómetros al oeste de Chillán, en la Región del Ñuble.

El sismo tuvo lugar a eso de las 15:52 horas, y también se percibió en localidades como Concepción, Chiguayante, Quillón, Cobquecura, Coelemu, Quirihue, Ránquil y Trehuaco.