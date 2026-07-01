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Sergio Lagos anuncia “Musicalismo”, un espectáculo para homenajear a las grandes voces de Chile y Latinoamérica

El periodista y músico presentará un recorrido por canciones emblemáticas de diversas generaciones en un escenario histórico.

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Sergio Lagos anuncia “Musicalismo”, un espectáculo para homenajear a las grandes voces de Chile y Latinoamérica

Sergio Lagos sumará un nuevo desafío artístico durante este año con el estreno de Musicalismo, un espectáculo concebido como un homenaje a los artistas y canciones que han marcado la historia musical y cultural de Chile y Latinoamérica.

La presentación se realizará el próximo 3 de octubre de 2026 en el Teatro Estudio13, emblemático recinto de Canal 13 que durante décadas fue reconocido por albergar históricos programas televisivos como Sábados Gigantes.

El homenaje incluirá obras de Cecilia, Zalo Reyes, Lucho Gatica, Los Ángeles Negros, Palmenia Pizarro, La Noche, Los Iracundos, Chico Trujillo, Los Jaivas y Buddy Richard, entre otros.

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El repertorio contempla clásicos como Dilo Calladito, Historia de un Amor, Cómo Quisiera Decirte, Cariño Malo, Baño de Mar a Medianoche, Quiero Ser Libre, Puerto Montt, Loca, Mira Niñita, Cielo y Una Lágrima en la Garganta.

La propuesta busca ir más allá de un concierto convencional, apostando por una experiencia centrada en la memoria colectiva y en aquellas melodías que han acompañado a distintas generaciones. Las entradas ya se pueden adquirir en TicketPro.

Un recorrido por la banda sonora de varias generaciones

Musicalismo pondrá en valor el legado de figuras fundamentales de la música popular, rescatando composiciones que continúan vigentes en el imaginario cultural y emocional de miles de personas.

El proyecto combinará interpretación musical y evocación de momentos significativos de la historia artística nacional y latinoamericana, con un repertorio orientado a generar un vínculo directo con el público a través de canciones que han trascendido en el tiempo.

Sobre el origen de la iniciativa, Sergio Lagos explicó que “Musicalismo nace desde el amor y el respeto por quienes construyeron la banda sonora de nuestras vidas. Es un homenaje a artistas que forman parte del patrimonio emocional y cultural de Chile”.

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