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Protestas antiinmigración en Sudáfrica dejan un muerto, saqueos y más de 900 detenidos

Miles de personas salieron a las calles para exigir la expulsión de extranjeros en situación irregular, en medio de una creciente tensión por ataques xenófobos.

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Las protestas antiinmigración en Sudáfrica dejaron un hombre muerto, varias tiendas saqueadas y más de 900 personas detenidas, según confirmó la Policía este miércoles.

Las manifestaciones reunieron a miles de personas que exigían la expulsión de extranjeros en situación irregular.

La tensión se produce tras meses de ataques xenófobos contra migrantes africanos. De acuerdo con las autoridades, durante la jornada se realizaron 120 marchas en distintos puntos del país: 108 fueron pacíficas y 12 requirieron intervención policial.

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Saqueos, detenciones y tensión contra migrantes

La teniente general Tebello Mosikili, presidenta de la Estructura Nacional Conjunta de Operaciones de Inteligencia, informó que “más de 900 personas fueron detenidas durante las operaciones de ayer llevadas a cabo en todo el país”.

Según detalló la autoridad, “la mayoría de los detenidos eran extranjeros en situación irregular y por casos de saqueo”. Otros arrestos estuvieron vinculados a violencia pública, robos en tiendas y presunto encubrimiento de inmigrantes ilegales.

Uno de los puntos más afectados fue Durban, donde varias tiendas fueron atacadas. En Clermont, a las afueras de la ciudad, propietarios denunciaron robos en locales de alimentación, electrodomésticos, materiales de construcción y ropa.

Mohamed Abdul, comerciante somalí de 29 años, relató que un grupo irrumpió en su negocio y aseguró: “No estamos en una situación ilegal pero, simplemente, empezaron a robar”.

Las fuerzas de seguridad también reportaron incidentes graves en Gauteng, incluida la muerte de un hombre durante saqueos en Alexandra y un tiroteo con dos heridos en Hillbrow, ambos sectores de Johannesburgo. Pese al saldo de violencia, Mosikili agradeció a los organizadores por “colaborar con las fuerzas del orden” y por llamar a sus seguidores a respetar la ley.

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