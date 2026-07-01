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VIDEO. Ante desalojo del campamento Latinoamericano: Maipú solicitará a EFE reconsiderar estación del futuro tren a Melipilla

El alcalde Tomás Vodanovic pedirá a EFE reconsiderar la estación Pajaritos, descartada por la presencia de asentamientos irregulares en Camino a Melipilla.

Juan Castillo

Ante desalojo del campamento Latinoamericano: Maipú solicitará a EFE reconsiderar estación del futuro tren a Melipilla

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, anunció que solicitará a EFE reconsiderar la construcción de una estación del futuro tren Santiago-Melipilla en el sector de Camino a Melipilla con Pajaritos, luego de confirmarse que en octubre comenzarán los trabajos de desalojo del campamento Latinoamericano.

El proyecto ferroviario actualmente contempla tres estaciones en la comuna: Vespucio, Tres Poniente y Ciudad Satélite.

Sin embargo, en el diseño original existía una cuarta parada, denominada estación Pajaritos, que fue descartada debido a la presencia de los campamentos Latinoamericano y Vicente Reyes.

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Municipio apunta a mejorar conectividad y recuperar Camino a Melipilla

La solicitud se da en medio del plan municipal para recuperar espacios públicos y despejar asentamientos irregulares en el eje de Camino a Melipilla. Este proceso ya avanzó con la erradicación de los campamentos El Trébol, en diciembre de 2025, y Santa Marta, en febrero de 2026.

“Como Municipio volvemos a solicitar que se reponga la estación del tren Santiago-Melipilla que estaba contemplada en el diseño original del proyecto”, sostuvo Tomás Vodanovic.

El jefe comunal explicó que la estación fue eliminada “por la existencia de este asentamiento irregular”, pero afirmó que, gracias al proceso de recuperación liderado por el municipio, insistirán en la reconsideración ante EFE.

El objetivo, dijo, es “mejorar la conectividad de los vecinos de esta área de la comuna y así reconvertir urbanamente todo este eje de Camino a Melipilla”.

La iniciativa se enmarca en el Plan Maestro Melitren, desarrollado por la municipalidad junto a Déficit Cero, que busca transformar los entornos de las futuras estaciones en barrios integrados, con mejor conectividad, equipamiento y espacios públicos.

Vodanovic recalcó que el municipio seguirá trabajando en la recuperación de terrenos para nuevos usos comunitarios. “Erradicamos el campamento Japón y ahora existirá un pulmón verde para nuestra comuna. Esperamos que, en ese mismo camino, allí donde había un campamento en Camino a Melipilla, haya una estación de tren que permita mejorar la conectividad entre todos”, afirmó.

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