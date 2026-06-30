El Senado de la República rechazó de manera definitiva la Acusación Constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, con 33 votos en contra y 10 a favor, desestimando así los cuatro capítulos del libelo acusatorio.

Tras el favorable resultado, que respaldó la defensa de que las diferencias correspondían a proyecciones económicas y no a infracciones constitucionales, la exautoridad valoró la decisión y defendió fuertemente el legado de su gestión frente a la billetera fiscal.

Defensa de la gestión y responsabilidad fiscal

En sus primeras declaraciones, Grau hizo un balance de su paso por el Ministerio de Hacienda, destacando que durante su periodo lograron contener el gasto, el cual subió “menos de la mitad de lo que estaba subiendo con anterioridad”. Asimismo, resaltó el impacto del ajuste macroeconómico realizado, asegurando que entre 2021 y 2022 hicieron “el ajuste más grande probablemente que se hizo en el mundo”, logrando en paralelo reducir la pobreza en las mediciones realizadas en 2022 y 2024.

“En lo grueso, que fue nuestro afán de promover la responsabilidad fiscal y la responsabilidad social, yo estoy muy orgulloso de lo que hicimos como gobierno“, afirmó el exministro, aunque reconoció que siempre hay aspectos del proceso político que se pudieron haber ejecutado mejor.

Respaldo a las instituciones y cifras confiables

Frente a las críticas de la acusación que apuntaban a supuestas inconsistencias en el manejo de las finanzas del Estado, Grau fue enfático en proteger la institucionalidad económica del país. "Una de las gracias que tiene Chile es que tenemos cifras que son confiables“, señaló, recordando que los datos de ingresos y gastos fiscales se conocen apenas un mes después y que “nunca nadie ha cuestionado aquello”. Esta seriedad, argumentó, se refleja en que el riesgo país no ha aumentado, demostrando que "el mundo nos cree“.

Además, el exministro se apoyó en lo determinado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), aclarando que en las cuentas públicas “no hay inconsistencias aritméticas”. Explicó que las diferencias entre los déficits proyectados y la deuda final al cierre del periodo son situaciones que han ocurrido “seis veces desde 2019” e incluso en magnitudes mayores en años anteriores, lo cual es propio de las proyecciones económicas.

Aprendizaje institucional sobre las acusaciones

Finalmente, consultado sobre el futuro de las acusaciones constitucionales como instrumento sancionatorio, Grau valoró las recientes iniciativas parlamentarias que buscan regular esta herramienta. A título personal, calificó como “razonable” el proyecto de ley impulsado en esa materia, mencionando específicamente la propuesta presentada en su minuto por la senadora Yasna Provoste y el senador Juan Antonio Coloma, considerándolo un “aprendizaje institucional” clave para el país.