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Más de 250 temblores en 4 horas: mantienen monitoreo al Complejo Volcánico Laguna del Maule

Sernageomin informó un enjambre sísmico asociado al fracturamiento de roca en el Complejo Volcánico Laguna del Maule, aunque la alerta técnica se mantiene en nivel Verde.

Juan Castillo

Senapred

Senapred

El Complejo Volcánico Laguna del Maule, ubicado en la comuna de San Clemente, Región del Maule, continúa bajo monitoreo luego de que se registraran más de 250 sismos en un periodo aproximado de cuatro horas durante la tarde de este martes.

De acuerdo con la información entregada por el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), dependiente de Sernageomin, el complejo volcánico mantiene la alerta técnica en nivel Verde, condición que indica actividad dentro de parámetros considerados de base, aunque con vigilancia permanente.

Según el Reporte Especial de Actividad Volcánica, desde las 16:30 horas del pasado martes, las estaciones instaladas en las inmediaciones del complejo comenzaron a registrar un enjambre sísmico asociado al fracturamiento de roca, contabilizándose cerca de 250 eventos hasta la emisión del informe.

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Uno de los sismos más relevantes ocurrió a las 18:59 horas, con una magnitud local de 3,3 y una profundidad de 12,9 kilómetros. El evento también fue clasificado como volcano-tectónico, es decir, asociado al rompimiento de roca al interior del sistema volcánico.

El reporte advierte que continúa registrándose sismicidad volcanotectónica, aunque la mayoría de los eventos presenta bajas energías. Sin embargo, el organismo precisó que, dentro de este contexto, “es posible que ocurran otros eventos con magnitudes destacables”.

Por su parte, Senapred mantendrá las coordinaciones con el Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres para alertar oportunamente ante eventuales cambios en la condición volcánica. En tanto, Sernageomin continuará con la vigilancia en línea del complejo.

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