La “bendición” de Elías Figueroa a Guillermo Maripán por su arribo al Inter de Porto Alegre: será el séptimo chileno en la historia del club / Inter de Porto Alegre / Getty Images

Este miércoles se confirmó el arribo de Guillermo Maripán como jugador del Inter de Porto Alegre.

El central volverá al fútbol sudamericano tras nueve años en Europa para transformarse en el séptimo jugador chileno en la historia del cuadro “colorado”.

En este listado se encuentran los defensas Eros Pérez y Paulo Magalhaes, los volantes Charles Aránguiz y Felipe Gutiérrez, además del delantero Juan Carlos Letelier.

De todos ellos, eso sí, quien dejó un mayor legado allí fue Elías Figueroa, considerado como el mejor jugador en la historia del Inter de Porto Alegre, considerando que fue dos veces campeón nacional con los del sur de Brasil, además de ganar con dicha camiseta en tres ocasiones el premio al Mejor Jugador de América.

Con semejante palmarés, la palabra de Don Elías es palabra santa en Inter de Porto Alegre y no dudó en respaldar el arribo de Maripán a su exclub.

“Quiero felicitarlo, tengo la certeza de que va a cumplir las expectativas de los hinchas. Buena suerte, esa camiseta se respeta y se ama”, expresó Elías Figueroa en un mensaje difundido por el club.