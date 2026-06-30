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Incendio en Regimiento Arauco de Osorno: declaran quinta alarma y se reportan dos voluntarios lesionados

Debido a esta emergencia, se solicitó refuerzos a Puerto Octay, Río Negro y San Pablo.

Juan Castillo

Marcelo Opitz

Cedida

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Un incendio afecta durante esta jornada a dependencias del Regimiento Arauco de Osorno, ubicado en calle O’Higgins, generando un amplio operativo de emergencia en el sector.

Debido a la magnitud del siniestro, Bomberos activó un procedimiento de mayor alcance para reforzar el combate del fuego, ya que se declaró quinta alarma de incendio, lo que permitió movilizar a varias compañías de la ciudad.

Por lo mismo, se solicitó refuerzos a voluntarios de Puerto Octay, Río Negro y San Pablo.

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El despliegue busca controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a otras dependencias del recinto.

Producto del procedimiento, el tránsito permanece suspendido en el perímetro cercano a la emergencia, específicamente entre las calles Barros Arana y García Hurtado. Las autoridades recomendaron a conductores y peatones evitar el sector mientras continúan las labores de Bomberos.

Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre el origen del fuego, y se informó de dos bomberos lesionados

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