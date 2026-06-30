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“No creas que no te vi”: conocida figura de televisión protagoniza discusión en vivo tras polémico gesto

La discusión se dio en el episodio más reciente de Fiebre de Baile, luego de que un participante se negara a ser entrevistado.

Nicolás Lara Córdova

“No creas que no te vi”: conocida figura de televisión protagoniza discusión en vivo tras polémico gesto

En la emisión más reciente de Fiebre de Baile, Vasco Moulian y Yiego Pizarro protagonizaron una fuerte discusión luego de que el jurado se molestara por la actitud que tuvo el participante con miembros del equipo del programa.

La molestia de Moulian surgió porque Pizarro se negó a ser entrevistado por Claudio Michaux para el programa satélite de Fiebre de Baile.

“Me gustaría mandarle un mensaje a Yiego, que no se hace lo que hizo de pasar por Claudio y no darle la entrevista. No se hace eso. No creas que no te vi”, le recriminó Vasco Moulian.

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“Yiego, quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué no pasó la otra vez donde Claudio Michaux? ¿Usted sabe cuántas personas trabajan en este equipo o no?”, agregó.

Ante esto, Yiego Pizarro le explicó a Moulian que previamente había conversado con Claudio Michaux debido a la polémica que protagonizó con Cony Capelli y aseguró que el humorista había entendido su decisión, algo que no convenció al jurado.

“La verdad, ese día estaba afectado. Primera vez que estoy pasando por esto y, la verdad, fue lo que me dijeron mis sentimientos. Me sentía muy afectado para tener que seguir hablando sobre el tema”, contestó Pizarro.

Pese a las explicaciones, Moulian calificó con nota 3 a Yiego Pizarro y aseguró que “es la peor performance que he visto”.

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