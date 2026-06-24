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Detectar el cáncer antes de los síntomas: la nueva estrategia que se implementará en 28 comunas de Chile

La iniciativa contempla pruebas para identificar tres tipos de cáncer en etapas iniciales.

Javiera Rivera

Detectar el cáncer antes de los síntomas: la nueva estrategia que se implementará en 28 comunas de Chile

Detectar el cáncer antes de los síntomas: la nueva estrategia que se implementará en 28 comunas de Chile / Khanchit Khirisutchalual

Detectar el cáncer antes de que aparezcan los síntomas es el objetivo de la nueva Estrategia Nacional de Pesquisa Universal de Cánceres, presentada por el Ministerio de Salud y que comenzará a implementarse durante el segundo semestre.

La iniciativa contempla la pesquisa precoz de cáncer colorrectal, gástrico y cervicouterino, mediante tres exámenes preventivos: el test inmunoquímico fecal (FIT); la prueba para identificar la bacteria Helicobacter pylori; y el examen para detectar el virus del papiloma humano (VPH).

La estrategia busca responder al aumento de esta enfermedad en Chile. Actualmente, el cáncer es la segunda causa de muerte en el país y las proyecciones indican que podría convertirse en la principal durante la próxima década.

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La implementación comenzará en 28 comunas donde ya opera el programa Atención Primaria de Salud Universal (APS Universal), como:

  1. Arica
  2. Alto Hospicio
  3. Tocopilla
  4. Caldera
  5. Canela
  6. Illapel
  7. Alhué
  8. Renca
  9. La Pintana
  10. La Cisterna
  11. Conchalí
  12. La Cruz
  13. Quilpué
  14. Quillota
  15. Putaendo
  16. Coltauco
  17. Linares
  18. Constitución
  19. Chillán Viejo
  20. Curanilahue
  21. Chiguayante
  22. Perquenco
  23. Angol
  24. Valdivia
  25. Puerto Varas
  26. Quellón
  27. Puerto Aysén
  28. Puerto Natales

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