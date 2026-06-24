Detectar el cáncer antes de los síntomas: la nueva estrategia que se implementará en 28 comunas de Chile / Khanchit Khirisutchalual

Detectar el cáncer antes de que aparezcan los síntomas es el objetivo de la nueva Estrategia Nacional de Pesquisa Universal de Cánceres, presentada por el Ministerio de Salud y que comenzará a implementarse durante el segundo semestre.

La iniciativa contempla la pesquisa precoz de cáncer colorrectal, gástrico y cervicouterino, mediante tres exámenes preventivos: el test inmunoquímico fecal (FIT); la prueba para identificar la bacteria Helicobacter pylori; y el examen para detectar el virus del papiloma humano (VPH).

La estrategia busca responder al aumento de esta enfermedad en Chile. Actualmente, el cáncer es la segunda causa de muerte en el país y las proyecciones indican que podría convertirse en la principal durante la próxima década.

La implementación comenzará en 28 comunas donde ya opera el programa Atención Primaria de Salud Universal (APS Universal), como: