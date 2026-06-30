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Alerta Amarilla en Los Vilos por incendio forestal: fuego consume 550 hectáreas y amenaza viviendas

El siniestro se mantiene en combate y presenta amenaza indirecta a casas ubicadas cerca de la zona de emergencia.

Juan Castillo

Agencia Uno Referencial

Agencia Uno Referencial / SEBASTIAN RIOS

La comuna de Los Vilos, en la Región de Coquimbo, se mantiene bajo Alerta Amarilla debido al avance del incendio forestal denominado Cerro Blanco, que hasta ahora ha consumido una superficie aproximada de 550 hectáreas.

De acuerdo con la información técnica entregada por CONAF, el siniestro se encuentra en combate y presenta condiciones que obligaron a reforzar la coordinación de recursos en terreno.

El reporte advierte un “incendio forestal con amenaza indirecta a viviendas a una distancia aproximada de 1,5 kilómetros del flanco derecho”.

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En el combate del incendio trabajan Bomberos de Los Vilos, Illapel y Salamanca, además de dos técnicos y un avión cisterna de CONAF. También se sumaron una brigada ambiental y un helicóptero de PROCEL, perteneciente a Minera Los Pelambres, junto con un helicóptero de Carabineros y personal municipal.

El informe también señala que el incendio mantiene una velocidad de propagación media y una proyección de avance hacia el este, lo que mantiene la preocupación por su posible evolución durante las próximas horas.

Ante este escenario, la Dirección Regional de SENAPRED, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, resolvió declarar Alerta Amarilla para la comuna. La medida estará vigente desde hoy y hasta que las “condiciones del incendio así lo ameriten”.

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