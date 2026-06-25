;

Colegio de Rengo entra al top 10 de las escuelas más innovadoras del mundo gracias a “Matecraft”

El liceo de la Región de O’Higgins fue destacado a nivel global por una innovadora metodología que enseña matemáticas usando lógica de videojuegos.

ADN Radio

Colegio de Rengo entra al top 10 de las escuelas más innovadoras del mundo gracias a “Matecraft”

Un importante reconocimiento internacional recibió el Liceo Bicentenario de Excelencia Oriente de Rengo, tras ser seleccionado entre las 10 escuelas finalistas del World’s Best School Prize 2026 en la categoría Innovación.

El establecimiento chileno destacó por el desarrollo de “Matecraft”, una metodología que redefine la enseñanza de las matemáticas mediante dinámicas inspiradas en videojuegos.

El premio, impulsado por la organización global T4 Education, distingue a instituciones educativas que están transformando el aprendizaje a nivel mundial.

Revisa también:

ADN

En este contexto, el liceo de la Región de O’Higgins logró posicionarse entre las experiencias más innovadoras, consolidando el impacto de su propuesta pedagógica en estudiantes de distintos niveles.

“Matecraft”: aprender matemáticas con lógica de videojuego

La iniciativa nació tras detectar una baja en la motivación estudiantil luego del retorno a clases presenciales. Frente a este desafío, el equipo docente desarrolló una estrategia basada en misiones, desafíos y resolución de problemas, integrando elementos del popular videojuego Minecraft para fomentar la participación y el aprendizaje activo.

La directora del establecimiento, Mónica Alvial, valoró el reconocimiento y destacó el trabajo colectivo: “Este logro valida años de trabajo sistemático orientado a la mejora continua, la innovación pedagógica y la búsqueda constante de nuevas estrategias (…) es el resultado del esfuerzo conjunto de directivos, docentes, estudiantes y familias”.

Por su parte, la profesora Francisca Morales explicó uno de los principales obstáculos iniciales del proyecto: “Uno de los principales desafíos al inicio fue convencer a las familias de que esta metodología podía generar aprendizajes profundos en Matemática y que no se trataba simplemente de jugar”.

ADN

Desde su implementación en 2022, “Matecraft” ha beneficiado a más de 600 estudiantes del establecimiento, además de impactar a otros 300 alumnos de distintas comunidades educativas y a más de 50 docentes que han replicado la experiencia. Entre sus principales resultados destaca el fortalecimiento de la confianza de los estudiantes en sus capacidades matemáticas.

La relevancia del logro también fue destacada por Verónica Cabezas, directora ejecutiva de Elige Educar, quien señaló que “no es casualidad” que un colegio chileno alcance este reconocimiento, agregando que “nuestro desafío es volver a poner la calidad de la educación y los aprendizajes en el centro de las prioridades”.

El liceo ahora avanzará a una nueva etapa de evaluación, donde también se incluirá votación pública para definir a los ganadores finales. De lograrlo, podría repetir hitos como el de la Escuela Emilia Lascar de Peñaflor, que en 2022 fue reconocida como la escuela más innovadora del mundo.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad