Colegio de Rengo entra al top 10 de las escuelas más innovadoras del mundo gracias a “Matecraft”

Un importante reconocimiento internacional recibió el Liceo Bicentenario de Excelencia Oriente de Rengo, tras ser seleccionado entre las 10 escuelas finalistas del World’s Best School Prize 2026 en la categoría Innovación.

El establecimiento chileno destacó por el desarrollo de “Matecraft”, una metodología que redefine la enseñanza de las matemáticas mediante dinámicas inspiradas en videojuegos.

El premio, impulsado por la organización global T4 Education, distingue a instituciones educativas que están transformando el aprendizaje a nivel mundial.

En este contexto, el liceo de la Región de O’Higgins logró posicionarse entre las experiencias más innovadoras, consolidando el impacto de su propuesta pedagógica en estudiantes de distintos niveles.

“Matecraft”: aprender matemáticas con lógica de videojuego

La iniciativa nació tras detectar una baja en la motivación estudiantil luego del retorno a clases presenciales. Frente a este desafío, el equipo docente desarrolló una estrategia basada en misiones, desafíos y resolución de problemas, integrando elementos del popular videojuego Minecraft para fomentar la participación y el aprendizaje activo.

La directora del establecimiento, Mónica Alvial, valoró el reconocimiento y destacó el trabajo colectivo: “Este logro valida años de trabajo sistemático orientado a la mejora continua, la innovación pedagógica y la búsqueda constante de nuevas estrategias (…) es el resultado del esfuerzo conjunto de directivos, docentes, estudiantes y familias”.

Por su parte, la profesora Francisca Morales explicó uno de los principales obstáculos iniciales del proyecto: “Uno de los principales desafíos al inicio fue convencer a las familias de que esta metodología podía generar aprendizajes profundos en Matemática y que no se trataba simplemente de jugar”.

Ampliar

Desde su implementación en 2022, “Matecraft” ha beneficiado a más de 600 estudiantes del establecimiento, además de impactar a otros 300 alumnos de distintas comunidades educativas y a más de 50 docentes que han replicado la experiencia. Entre sus principales resultados destaca el fortalecimiento de la confianza de los estudiantes en sus capacidades matemáticas.

La relevancia del logro también fue destacada por Verónica Cabezas, directora ejecutiva de Elige Educar, quien señaló que “no es casualidad” que un colegio chileno alcance este reconocimiento, agregando que “nuestro desafío es volver a poner la calidad de la educación y los aprendizajes en el centro de las prioridades”.

El liceo ahora avanzará a una nueva etapa de evaluación, donde también se incluirá votación pública para definir a los ganadores finales. De lograrlo, podría repetir hitos como el de la Escuela Emilia Lascar de Peñaflor, que en 2022 fue reconocida como la escuela más innovadora del mundo.