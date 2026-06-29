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VIDEOS. El youtuber que predijo la sorpresa del Mundial 2026 y luego protagoniza una emotiva celebración: ¡atentos a su reacción!

El creador de contenidos lanzó una predicción hace unos días sobre la selección paraguaya. Hoy, lunes, celebró con todo la hazaña del combinado sudamericano.

Nicolás Lara Córdova

El youtuber que predijo la sorpresa del Mundial 2026 y luego protagoniza una emotiva celebración: ¡atentos a su reacción!

Este lunes, la selección paraguaya dio la gran sorpresa del Mundial 2026 al eliminar por penales a Alemania y sellar su paso a los octavos de final del certamen, que se está disputando en Canadá, Estados Unidos y México.

En los días previos al enfrentamiento entre los guaraníes y los teutones, el conocido streamer argentino Lautaro del Campo, más conocido como “La Cobra”, realizó una llamativa predicción al asegurar que Paraguay eliminaría a Alemania en una definición por penales.

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“Alemania, que contra Curazao lo hizo sólido, en el segundo partido también lo hizo bien, pero en el tercer partido sufrió con Ecuador. Yo creo que va a haber sorpresa. Paraguay elimina a Alemania de la Copa del Mundo por penales”, dijo en aquella oportunidad, sorprendiendo a sus seguidores.

Tras la hazaña de la Albirroja, durante una transmisión en directo, “La Cobra” celebró con euforia la victoria de la selección sudamericana luego de que José Canale convirtiera el penal decisivo, superando al arquero Manuel Neuer.

“Les avisé que Alemania perdía con Paraguay, nadie me creía. Les avisé que son cagones, yo lo sabía, boludo, y nadie me creía. ¡Bien, Paraguay!”, expresó visiblemente emocionado.

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