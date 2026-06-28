Partidos del fútbol chileno hoy 28 de junio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online? / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Hoy, domingo 28 de junio, el fútbol chileno continúa el fin de semana largo con una agenda que contempla doce partidos.

Nueve encuentros son parte de la cuarta fecha de la Copa Chile 2026 y otros tres cerrarán la jornada 12 de la Segunda División.

Copa Chile

La programación del fútbol chileno hoy 28 de junio comenzará a las 12:30 horas, con dos choques en paralelo. Uno será en el estadio La Portada, donde Deportes La Serena recibirá a Cobreloa. Francisco Soriano será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

En simultáneo, en El Cobre, Cobresal se medirá con Deportes Antofagasta, con arbitraje de Juan Sepúlveda y sin TV.

Luego, habrá doble tanda de juegos a contar de las 15:00 horas. Uno será en el Nicolás Chahuán, donde Unión La Calera enfrentará a Santiago Wanderers. Matías Assadi será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

El otro, sin TV, tendrá a Huachipato enfrentándose con Deportes Temuco en Talcahuano, con arbitraje de Gastón Phillppe.

También habrá actividad a contar de las 16:00 horas, cuando Curicó Unido se mida ante la Universidad de Concepción en el Bicentenario La Granja. Francisco Gilabert fue designado para impartir justicia en un juego que no tendrá señal de TV.

Desde las 17:00 horas habrá dos juegos en simultáneo, sin transmisión de TV. En uno, Rangers enfrentará a Ñublense en el Bicentenario Iván Azócar de Talca. Nicolás Millas será el juez.

El otro será entre O’Higgins y Deportes Recoleta en el estadio Codelco El Teniente, con arbitraje de Nicolás Gamboa.

La acción seguirá a las 17:30 horas, en el Nacional, donde Universidad de Chile recibirá a Unión San Felipe. Mario Salvo será el juez del compromiso, que será transmisión de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

El cierre de actividad vendrá a las 20:00 horas, en el Chinquihue, lugar en que se medirán Deportes Puerto Montt y Deportes Concepción, con arbitraje de Reinerio Alvarado y transmisión de TNT Sports Premium.

Segunda División

La tercera categoría en importancia del balompié nacional tendrá acción con tres partidos en simultáneo desde las 15:00 horas, sin transmisión de TV.

Uno será en el Municipal de La Pintana, donde Santiago Morning chocará con Deportes Linares, con arbitraje de Mathías Riquelme.

Otro tendrá a Brujas de Salamanca contra Real San Joaquín en el Municipal de Salamanca. Gustavo Ahumada será el juez.

Por último, General Velásquez recibirá a Lota Schwager en el estadio Augusto Rodríguez de San Vicente de Tagua Tagua, con arbitraje de Agustín Valenzuela.