Detienen a presunto autor de incendio intencional que destruyó dos casas en Santiago Centro

Un ciudadano peruano fue detenido este sábado en la comuna de Estación Central por su presunta responsabilidad en el incendio que consumió dos viviendas en calle Rosas con General Baquedano, en Santiago Centro.

La investigación apunta a que el siniestro habría sido provocado de manera intencional y el caso ahora es indagado como un eventual homicidio frustrado.

La captura se concretó tras una intensa búsqueda encabezada por Carabineros, luego de que las primeras diligencias y el análisis de cámaras de seguridad permitieran identificar al principal sospechoso. De acuerdo con los antecedentes policiales, el hombre habría llegado hasta el domicilio de su expareja y rociado un líquido acelerante antes de iniciar el fuego.

Sospechoso tenía orden de alejamiento por violencia intrafamiliar

Tras entrevistar a la habitante de la vivienda afectada, los investigadores establecieron que el detenido corresponde a la expareja de la víctima, quien mantenía antecedentes por hurto y una orden de alejamiento vigente por violencia intrafamiliar.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad fueron clave para reconstruir la dinámica de los hechos e identificar al sospechoso, quien fue ubicado durante la tarde en Estación Central. Actualmente permanece en dependencias del OS9 de Carabineros, mientras continúan las diligencias para establecer todos los detalles del caso.

Por ahora, la causa es investigada como un eventual homicidio frustrado, además de los delitos asociados al incendio intencional.