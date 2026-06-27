Quién era Susana Puchi, la enfermera del SAMU que murió camino a una emergencia en Coronel

La región del Biobío lamenta la muerte de Susana Puchi Hernández, enfermera reanimadora del SAMU del Hospital San José de Coronel, quien falleció durante la tarde del viernes mientras se encontraba en pleno turno y camino a asistir una emergencia.

Susana tenía 47 años, era oriunda de Lota y dedicó gran parte de su vida profesional a la atención prehospitalaria, una labor marcada por la rapidez, la presión y el contacto directo con situaciones críticas.

Su fallecimiento ocurrió luego de que la ambulancia en la que se trasladaba hacia Concepción se viera involucrada en un grave accidente de tránsito en la Ruta 160, específicamente a la altura del cruce Yobilo.

En el vehículo de emergencia también viajaban un TENS y el conductor de la ambulancia. Ambos sobrevivieron al impacto y quedaron bajo evaluación médica.

El accidente correspondió a una colisión múltiple, en la que participaron otros seis automóviles y un vehículo de mayor tamaño. Tras el hecho, equipos de emergencia acudieron al lugar y posteriormente se realizaron maniobras para intentar salvar la vida de la enfermera.

Pese al trabajo de sus propios colegas y los esfuerzos desplegados en el Hospital de Coronel, se confirmó el fallecimiento de la funcionaria.

Pero su nombre no solo quedó ligado a la tragedia. Susana Puchi era reconocida en el área de la salud por su experiencia, vocación y rol formador. Integraba el Comité Chileno de Trauma y el Capítulo Chileno del Colegio Americano de Cirujanos, donde ejerció como docente durante 14 años.

Entre quienes compartieron labores con ella, su figura era asociada a una profesional comprometida, rigurosa y profundamente vinculada al servicio público, especialmente en el trabajo de emergencia que desarrollaba desde el SAMU de Coronel.