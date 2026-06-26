Hezbolá endurece el tono: exige la retirada “sin condiciones” de las tropas israelíes de Líbano
El líder del movimiento chiita expresó su rechazo a la presencia militar israelí en territorio libanés.
El jefe de Hezbolá, Naim Qasem, exigió este viernes la retirada “sin condiciones” de las fuerzas israelíes del sur del Líbano.
“Israel no tiene otra opción que retirarse completamente de cada centímetro de nuestra tierra (...). Debe marcharse sin condiciones”, declaró en una alocución en televisión en los suburbios del sur de Beirut para conmemorar la Ashura.
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Asimismo, Qasem calificó el acuerdo marco entre Irán y Estados Unidos, que llevó a una tregua en el frente libanés, de “declaración de derrota”.
Esta jornada conmemora la muerte de Husein, una figura clave del islam chiita. Se trata del mayor acto público de Hezbolá desde el inicio de la última guerra con Israel, el 2 de marzo.
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