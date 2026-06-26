Golpe a casinos clandestinos: allanan 29 locales vinculados a mafia china investigados por cohecho y lavado de activos

Un total de 29 casinos clandestinos fueron allanados durante la madrugada de este jueves en la Región Metropolitana y Valparaíso, en el marco de la segunda etapa de la Operación Muralla Oriental, investigación que apunta a redes asociadas al funcionamiento de locales ilegales, lavado de activos y cohecho.

El operativo fue ordenado por la Fiscalía Supraterritorial y ejecutado por la Policía de Investigaciones, con diligencias concentradas principalmente en el Barrio Meiggs, además de comunas como La Florida, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, Colina y Pudahuel. También se realizaron procedimientos en distintos puntos de la Región de Valparaíso.

Según los antecedentes preliminares, las diligencias buscan avanzar sobre la estructura patrimonial ligada a la organización Hongmen, cuya parte de sus integrantes fue detenida en diciembre de 2025.

En esta nueva fase, al menos tres personas fueron detenidas, dos de ellas de nacionalidad china, quienes fueron aprehendidas en la comuna de Estación Central.

Durante los allanamientos, la policía incautó máquinas tragamonedas, dinero en efectivo y otros elementos asociados al funcionamiento de los recintos, entre ellos juegos como el denominado “ciclón millonario”. Tras el procedimiento, los locales intervenidos fueron clausurados.

La investigación corresponde a una nueva arista de la Operación Muralla Oriental, que en 2025 dejó 30 personas detenidas y que ahora apunta a desarticular la red económica que habría permitido sostener estos casinos clandestinos.