Tribunal Ambiental da luz verde definitiva a Américo Vespucio Oriente II y rechaza reclamos de vecinos de Ñuñoa

El Segundo Tribunal Ambiental confirmó la aprobación ambiental del proyecto Américo Vespucio Oriente II (AVO II), tramo Príncipe de Gales–Los Presidentes, tras rechazar las dos reclamaciones presentadas por vecinos de Ñuñoa.

El fallo concluyó que el proceso de evaluación ambiental consideró adecuadamente las observaciones ciudadanas y que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) se encuentra debidamente fundamentada.

La controversia surgió luego de que organizaciones vecinales impugnaran la aprobación del proyecto, argumentando deficiencias en la caracterización del medio humano, el plan de reasentamiento y los efectos sobre la calidad del aire, además de cuestionar aspectos como cambios de tránsito, áreas verdes y medidas de compensación.

Sin embargo, el tribunal determinó que la evaluación incorporó correctamente las cinco dimensiones exigidas por la normativa ambiental, geográfica, demográfica, antropológica, socioeconómica y de bienestar social, y consideró a propietarios, arrendatarios, allegados y comerciantes dentro del plan de reasentamiento.

Respecto de la contaminación atmosférica, la sentencia estableció que la caracterización del área de influencia fue suficiente y descartó riesgos para la salud de la población. Asimismo, concluyó que las proyecciones de emisiones son adecuadas y que el sistema de ventilación y monitoreo del túnel cumple con los estándares técnicos, por lo que no resulta necesario implementar sistemas adicionales de filtrado.

El fallo también sostiene que la autopista permitirá optimizar los flujos vehiculares, reduciendo emisiones y ruido al trasladar parte del tránsito desde la superficie hacia un sistema subterráneo.

Con esta resolución, el tribunal pone fin al litigio iniciado tras el rechazo de las reclamaciones administrativas por parte del Comité de Ministros. El proyecto AVO II contempla una extensión de 5,2 kilómetros a través de las comunas de La Reina, Ñuñoa, Macul y Peñalolén, y forma parte del plan para completar el anillo de Américo Vespucio con estándar de autopista, mejorando la conectividad del sector suroriente de Santiago.