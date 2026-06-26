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Republicanos confirma respaldo a proyecto del PNL para indultar a uniformados condenados por el 18-O

El timonel republicano, Arturo Squella, confirmó el apoyo de su colectividad a la iniciativa impulsada por el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser.

Cristóbal Álvarez

17 DE MARZO DE 2026/VALPARAISO El senador Arturo Squella realiza punto de prensa en el hall del senado. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS

17 DE MARZO DE 2026/VALPARAISO El senador Arturo Squella realiza punto de prensa en el hall del senado. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

El Partido Republicano anunció que apoyará la tramitación del proyecto de indulto general impulsado por el Partido Nacional Libertario (PNL), iniciativa que busca beneficiar a uniformados condenados en causas vinculadas al estallido social de octubre de 2019.

El respaldo fue confirmado por el senador y presidente de la colectividad, Arturo Squella, luego de que Johannes Kaiser informara que el PNL presentará la propuesta y que la senadora Vanessa Kaiser se encuentra reuniendo las firmas necesarias para ingresarla.

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A través de su cuenta de X, Squella respondió a una publicación del líder libertario y manifestó su apoyo a la iniciativa. “No puedo estar más de acuerdo. El primer paso para ganarle a la violencia, al terrorismo y al crimen organizado, pasa por respaldar a quienes les entregamos la difícil tarea de protegernos”, señaló.

En esa línea, el timonel republicano sostuvo que “la expresión más extrema de injusticia, es perseguir y condenar a chilenos que arriesgando su vida, optaron por resguardar el estado de derecho e impedir que violentistas derrocaran a la autoridad legítimamente elegida”.

“Celebro esta iniciativa, feliz de suscribirla y por supuesto, contará con todo nuestro apoyo”, agregó Squella, confirmando así que Republicanos se sumará a la ofensiva parlamentaria del PNL.

El anuncio original fue realizado por Johannes Kaiser en un punto de prensa en la sede de la colectividad, acompañado por la directiva nacional y parlamentarios del partido, entre ellos Vanessa Kaiser, Pier Karlezi y Hans Marowski.

Durante la instancia, Kaiser también informó que acompañó a Pablo Andrés Carvajal Díaz, oficial de Carabineros condenado a siete años de cárcel como autor del delito de apremios ilegítimos calificados por hechos ocurridos durante las manifestaciones posteriores al 18-O. Según lo expuesto, el uniformado se entregó este jueves para cumplir la condena.

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