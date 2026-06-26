Republicanos confirma respaldo a proyecto del PNL para indultar a uniformados condenados por el 18-O
El timonel republicano, Arturo Squella, confirmó el apoyo de su colectividad a la iniciativa impulsada por el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser.
El Partido Republicano anunció que apoyará la tramitación del proyecto de indulto general impulsado por el Partido Nacional Libertario (PNL), iniciativa que busca beneficiar a uniformados condenados en causas vinculadas al estallido social de octubre de 2019.
El respaldo fue confirmado por el senador y presidente de la colectividad, Arturo Squella, luego de que Johannes Kaiser informara que el PNL presentará la propuesta y que la senadora Vanessa Kaiser se encuentra reuniendo las firmas necesarias para ingresarla.
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A través de su cuenta de X, Squella respondió a una publicación del líder libertario y manifestó su apoyo a la iniciativa. “No puedo estar más de acuerdo. El primer paso para ganarle a la violencia, al terrorismo y al crimen organizado, pasa por respaldar a quienes les entregamos la difícil tarea de protegernos”, señaló.
En esa línea, el timonel republicano sostuvo que “la expresión más extrema de injusticia, es perseguir y condenar a chilenos que arriesgando su vida, optaron por resguardar el estado de derecho e impedir que violentistas derrocaran a la autoridad legítimamente elegida”.
“Celebro esta iniciativa, feliz de suscribirla y por supuesto, contará con todo nuestro apoyo”, agregó Squella, confirmando así que Republicanos se sumará a la ofensiva parlamentaria del PNL.
El anuncio original fue realizado por Johannes Kaiser en un punto de prensa en la sede de la colectividad, acompañado por la directiva nacional y parlamentarios del partido, entre ellos Vanessa Kaiser, Pier Karlezi y Hans Marowski.
Durante la instancia, Kaiser también informó que acompañó a Pablo Andrés Carvajal Díaz, oficial de Carabineros condenado a siete años de cárcel como autor del delito de apremios ilegítimos calificados por hechos ocurridos durante las manifestaciones posteriores al 18-O. Según lo expuesto, el uniformado se entregó este jueves para cumplir la condena.
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