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Poduje arremete nuevamente contra Quiroz por recortes fiscales: “No me quiere dar un peso (...) devoto de la ‘virgen del puño’”

El ministro de Vivienda volvió a criticar a su par de Hacienda en Enela 2026, acusando restricciones de recursos, diferencias por 500 mil UF y un conflicto abierto por el gasto público en vivienda.

Nelson Quiroz

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, volvió a cuestionar duramente a su par de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco del Encuentro Empresarial de La Araucanía (Enela) 2026, donde aseguró que su cartera enfrenta restricciones presupuestarias que dificultan la ejecución de proyectos habitacionales.

Durante su exposición ante el sector empresarial en Temuco, el titular del Minvu afirmó que existe una fuerte tensión con el Ministerio de Hacienda por la asignación de recursos, señalando que “yo tengo un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso”.

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En esa línea, el secretario de Estado incluso recreó un diálogo con su par para graficar las dificultades presupuestarias: “Ministro, necesito 500 mil UF… no las tiene, páguelas usted… no tengo plata, no está en el presupuesto… bueno, problema suyo”, relató.

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Posteriormente, Poduje insistió en sus críticas y aludió directamente a Quiroz con una frase que generó polémica: “¿Qué voy a hacer con Quiroz? Imagínese lo que es para mí decirle a ese hombre, devoto de la ‘virgen del puño’, que tengo que pedirle recursos”.

El ministro sostuvo además que parte de los problemas habitacionales del país responden a fallas estructurales del Estado y del sector privado. “En rigor, es un problema del Estado que no fiscalizó y de las empresas”, afirmó, agregando que su cartera debe enfrentar costos por reparaciones que alcanzarían los $17.880 millones.

En su intervención, también abordó críticas al modelo de construcción de viviendas sociales, advirtiendo efectos urbanos y sociales como la segregación y la concentración de proyectos habitacionales en determinados sectores. “Estamos generando guetos”, señaló.

No es la primera vez que Poduje tensiona públicamente su relación con Hacienda. En abril ya había señalado que “el Presidente de Chile es mi único jefe” y que el ministro Quiroz era “uno más dentro del gabinete”, en medio de diferencias por recortes presupuestarios.

La nueva controversia se produce en un contexto de ajuste fiscal y debate por la distribución del gasto público, especialmente en áreas vinculadas a vivienda, donde el Gobierno ha priorizado eficiencia del gasto y revisión de programas.

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