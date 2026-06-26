;

Defensor de Nicolás Grau advierte riesgo de “reiniciar un ciclo vicioso” si prospera la acusación constitucional

El abogado constitucionalista Patricio Zapata sostuvo en ADN Hoy que la acción impulsada contra el exministro carece de un sustento jurídico sólido y alertó sobre el precedente que podría dejar para futuros gobiernos.

Nelson Quiroz

23 DE JUNIO DE 2026/VALPARAISO El ex ministro Nicolas Grau junto a su abogado defensor Patricio Zapata en el hemiciclo de la camara de diputados durante la acusacion constitucional en su contra. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS

23 DE JUNIO DE 2026/VALPARAISO El ex ministro Nicolas Grau junto a su abogado defensor Patricio Zapata en el hemiciclo de la camara de diputados durante la acusacion constitucional en su contra. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

A pocos días de que el Senado vote la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, su abogado defensor, Patricio Zapata, cuestionó la solidez jurídica del libelo y advirtió que una eventual aprobación podría abrir la puerta a un uso cada vez más frecuente de esta herramienta política.

En conversación con ADN Hoy, el constitucionalista afirmó que “el corazón de nuestro argumento ha sido que esta acusación concreta contra el exministro Grau tiene escaso o muy poco fundamento jurídico”.

ADN

16 DE JUNIO DE 2026/VALPARAISO El abogado Patricio Zapata durante la comision por acusación constitucional contra el ex ministro de hacienda Nicolas Grau. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

Según explicó, uno de los principales riesgos es que se reinstale una dinámica de acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición. “Una acusación como esta puede reiniciar un ciclo bastante vicioso de acusaciones: van unas, vienen otras, dependiendo de las mayorías políticas de turno”, sostuvo.

Revisa también

ADN

Zapata agregó que, en el caso del Ministerio de Hacienda, el riesgo es mayor debido a que las proyecciones económicas siempre están sujetas a debate. “Si las acusaciones pueden tener como base supuestos errores o discrepancias respecto de proyecciones económicas, cualquier ministro de Hacienda quedará especialmente expuesto”, señaló.

Respecto de la votación en el Senado, el abogado reconoció que el escenario será complejo, aunque espera que los senadores actúen con criterios jurídicos más que políticos. “Esperamos que actúen como lo pide la Constitución: como jurado, escuchando los testimonios y revisando la evidencia”, indicó.

En esa línea, destacó que distintos antecedentes recopilados durante la tramitación contradicen el principal argumento del libelo. “El propio Consejo Fiscal Autónomo contradice la frase nuclear de la acusación, que habla de una supuesta inconsistencia aritmética”, afirmó.

Asimismo, recordó que diversos exministros de Hacienda, incluso de gobiernos de centroderecha, han cuestionado la procedencia de la acusación constitucional. “Varios exministros han dicho que puede haber materias para discutir, pero no que esto amerite una acusación constitucional. Ignacio Briones incluso dijo que ‘se saltaron varios pueblos’”, comentó.

ADN

23 DE JUNIO DE 2026/VALPARAISO El ex ministro Nicolas Grau junto a su abogado defensor Patricio Zapata en el hemiciclo de la camara de diputados durante la acusacion constitucional en su contra. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

Finalmente, Zapata evitó pronunciarse sobre eventuales reformas al mecanismo de acusación constitucional mientras ejerce la defensa de Grau, aunque sostuvo que su aplicación exige altos estándares. “Para castigar no basta con tener mayoría; también hay que tener razones para castigar”, concluyó.

El Senado deberá resolver el próximo martes si acoge o rechaza la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, decisión que marcará el desenlace de uno de los procesos políticos más relevantes de las últimas semanas.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad