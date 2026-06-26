Defensor de Nicolás Grau advierte riesgo de “reiniciar un ciclo vicioso” si prospera la acusación constitucional

23 DE JUNIO DE 2026/VALPARAISO El ex ministro Nicolas Grau junto a su abogado defensor Patricio Zapata en el hemiciclo de la camara de diputados durante la acusacion constitucional en su contra. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

A pocos días de que el Senado vote la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, su abogado defensor, Patricio Zapata, cuestionó la solidez jurídica del libelo y advirtió que una eventual aprobación podría abrir la puerta a un uso cada vez más frecuente de esta herramienta política.

En conversación con ADN Hoy, el constitucionalista afirmó que “el corazón de nuestro argumento ha sido que esta acusación concreta contra el exministro Grau tiene escaso o muy poco fundamento jurídico”.

16 DE JUNIO DE 2026/VALPARAISO El abogado Patricio Zapata durante la comision por acusación constitucional contra el ex ministro de hacienda Nicolas Grau. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra Ampliar

Según explicó, uno de los principales riesgos es que se reinstale una dinámica de acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición. “Una acusación como esta puede reiniciar un ciclo bastante vicioso de acusaciones: van unas, vienen otras, dependiendo de las mayorías políticas de turno”, sostuvo.

Zapata agregó que, en el caso del Ministerio de Hacienda, el riesgo es mayor debido a que las proyecciones económicas siempre están sujetas a debate. “Si las acusaciones pueden tener como base supuestos errores o discrepancias respecto de proyecciones económicas, cualquier ministro de Hacienda quedará especialmente expuesto”, señaló.

Respecto de la votación en el Senado, el abogado reconoció que el escenario será complejo, aunque espera que los senadores actúen con criterios jurídicos más que políticos. “Esperamos que actúen como lo pide la Constitución: como jurado, escuchando los testimonios y revisando la evidencia”, indicó.

En esa línea, destacó que distintos antecedentes recopilados durante la tramitación contradicen el principal argumento del libelo. “El propio Consejo Fiscal Autónomo contradice la frase nuclear de la acusación, que habla de una supuesta inconsistencia aritmética”, afirmó.

Asimismo, recordó que diversos exministros de Hacienda, incluso de gobiernos de centroderecha, han cuestionado la procedencia de la acusación constitucional. “Varios exministros han dicho que puede haber materias para discutir, pero no que esto amerite una acusación constitucional. Ignacio Briones incluso dijo que ‘se saltaron varios pueblos’”, comentó.

23 DE JUNIO DE 2026/VALPARAISO El ex ministro Nicolas Grau junto a su abogado defensor Patricio Zapata en el hemiciclo de la camara de diputados durante la acusacion constitucional en su contra. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra Ampliar

Finalmente, Zapata evitó pronunciarse sobre eventuales reformas al mecanismo de acusación constitucional mientras ejerce la defensa de Grau, aunque sostuvo que su aplicación exige altos estándares. “Para castigar no basta con tener mayoría; también hay que tener razones para castigar”, concluyó.

El Senado deberá resolver el próximo martes si acoge o rechaza la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, decisión que marcará el desenlace de uno de los procesos políticos más relevantes de las últimas semanas.