“Ojitos de mina, cara de maric...”: reconocido actor chileno confiesa las burlas que sufrió en su infancia

Una inesperada revelación fue la que realizó esta semana el actor Matías Assler sobre las innumerables burlas que recibió durante gran parte de su infancia.

El intérprete se refirió al tema en conversación con el podcast Más que titulares, conducido por la periodista Javiera Quiroga. En el espacio recordó que de niño lo molestaban por tener los ojos azules.

“En la escuela me costaba mucho el tema de cuando hacíamos obras de Juan Radrigán, y yo decía ‘¿Cuál soy yo? ¿Dónde está mi físico dentro del teatro chileno?’ Si yo tengo los ojos azules y toda la vida me han molestado", partió señalando en la entrevista.

En esa misma línea, el intérprete comentó que “cuando era chico no era un atributo tener los ojos azules y me decían ojitos de mina. Y yo cuando era pendejo pensaba que casi que era malo”.

De hecho, Assler señaló que cuando pequeño “decía: ‘Todos me molestan, ojitos de mina, cara de maricón’, y por muchos años sufrí con eso”.

“Mi mamá me acuerdo que me abrazaba cuando llegaba del colegio y decía: ‘Es pura envidia, algún día te vas a dar cuenta, tranquilo me decía la vieja’”, expresó el actor.

Luego, Matías Assler dijo que “al final el tema del físico efectivamente, sin duda, ayuda en algunas cosas, pero también hay que enfrentarse a eso. Es un tema que tiene muchos matices de alguna manera”.

A modo de cierre, el intérprete admitió haber sentido presión por conservar una imagen determinada durante su carrera. No obstante, con el tiempo, comprendió que el físico es pasajero si no hay algo detrás. “Es algo que no dura eterno en el tiempo, si no tiene un contenido o si no tiene un algo que dar, sea de lo que sea, no me refiero solamente al éxito por ser un gran actor, pero no sé, incluso siendo una bonita persona, bueno, tratando de ser una mejor persona todos los días o caminando hacia ese lugar”.