¿La tienes? Esta es la moneda de $100 que podría valer hasta $600 mil en Chile / Agencia Uno

Una moneda de $100 emitida en 2010 volvió a generar interés entre coleccionistas chilenos luego de que cuentas especializadas en numismática destacaran que ciertos ejemplares podrían alcanzar valores de hasta $600 mil.

La pieza llamó la atención por una característica específica en su diseño: la presencia de seis copihues bajo la imagen de una mujer mapuche . Ese detalle la diferencia de otras monedas de $100 y la convirtió en una de las variantes más buscadas por aficionados al coleccionismo.

De acuerdo con la publicación difundida por la cuenta especializada Mundo Monedas Chile, el ejemplar corresponde a una “Moneda de 100 Pesos Año 2010 con Copihues”. En una de sus caras aparece una mujer mapuche, mientras que en el reverso se observa el escudo nacional, junto al año de acuñación y la denominación.

El rasgo clave está en los seis copihues ubicados en la parte inferior del diseño. Según registros numismáticos, esta variante se asocia a una versión menos común, lo que explica el interés que despierta entre algunos coleccionistas.

Aunque en redes sociales se ha mencionado un posible valor de hasta $600 mil, especialistas advierten que no existe un precio único ni garantizado. El monto final depende de factores como rareza, conservación, autenticidad, demanda y disposición de pago del comprador.

También resulta importante no confundir esta variante con otras monedas de $100 que circulan normalmente. El año 2010 por sí solo no asegura un valor alto: el elemento determinante es la presencia de los copihues y la verificación de que se trate de un ejemplar auténtico.