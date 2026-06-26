La drástica decisión que tomó Nueva York para enfrentar el costo de la vida que beneficiará a millones de ciudadano

El Consejo de Regulación de Alquileres de Nueva York aprobó la congelación del precio de los arriendos para cerca de un millón de viviendas con renta regulada, una medida que comenzará a aplicarse el próximo 1 de octubre y que representa uno de los principales compromisos de campaña del alcalde Zohran Mamdani.

La decisión impedirá aumentos en los contratos de renovación de uno y dos años para este tipo de inmuebles, que representan alrededor del 40% de los departamentos de los cinco distritos de la ciudad. Se estima que unos 2,4 millones de neoyorquinos viven en viviendas sujetas a este sistema.

Tras la votación, Mamdani calificó la medida como una “victoria histórica” para los inquilinos y aseguró que busca aliviar el costo de vida en una de las ciudades más caras de Estados Unidos.

El alcalde afirmó que continuará impulsando políticas para ampliar la oferta de viviendas asequibles, preservar el parque habitacional existente y reducir los costos asociados a la administración de los edificios.

La resolución llega en medio de una creciente presión por el alto precio de los arriendos. Solo en Manhattan, la renta mediana de un departamento en el mercado libre superó por primera vez los 5.000 dólares mensuales durante abril (unos 5 millones de pesos chilenos), reflejando el fuerte incremento del costo de la vivienda.

La congelación fue aprobada tras meses de audiencias públicas y debate entre autoridades, propietarios e inquilinos sobre el impacto económico de mantener sin cambios los alquileres regulados. La medida busca entregar estabilidad a miles de familias mientras la ciudad avanza en nuevas políticas para enfrentar la crisis habitacional.