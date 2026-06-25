;

Suspenden clases en escuela de Los Lagos por brote de influenza A: hay 18 casos confirmados

La medida regirá este viernes 26 de junio y busca prevenir nuevos contagios entre estudiantes, docentes y funcionarios.

Cristóbal Álvarez

Suspenden clases en escuela de Los Lagos por brote de influenza A: hay 18 casos confirmados

La Escuela Juan José Latorre, ubicada en la comuna de Chaitén, suspenderá sus clases este viernes 26 de junio debido a un aumento de casos de influenza tipo A al interior del establecimiento.

La decisión fue informada por la Seremi de Educación de Los Lagos y adoptada en coordinación con la Seremi de Salud, con el objetivo de resguardar a la comunidad educativa y reforzar las medidas preventivas frente a la circulación de virus respiratorios.

Revisa también:

El seremi de Educación, Dalmiro Yáñez, explicó que se trata de una medida preventiva ante el incremento de diagnósticos. “Por favor, transmitir a toda la comunidad educativa la tranquilidad y, por supuesto, el cuidado de nuestros niños y estudiantes”, señaló la autoridad.

De acuerdo con información entregada por Diario El Llanquihue, hasta ahora se han reportado 18 casos confirmados, mientras que otros 34 alumnos han presentado síntomas asociados a la enfermedad.

Según los antecedentes de la Unidad de Epidemiología, el brote comenzó el pasado 15 de junio y tuvo su mayor alza el domingo 21 de junio, jornada en la que se registraron 15 notificaciones en un solo día.

Desde las autoridades detallaron que los casos están siendo monitoreados de manera ambulatoria por personal médico, mientras que, hasta el momento, no se registran pacientes hospitalizados por esta situación.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad