Suspenden clases en escuela de Los Lagos por brote de influenza A: hay 18 casos confirmados

La Escuela Juan José Latorre, ubicada en la comuna de Chaitén, suspenderá sus clases este viernes 26 de junio debido a un aumento de casos de influenza tipo A al interior del establecimiento.

La decisión fue informada por la Seremi de Educación de Los Lagos y adoptada en coordinación con la Seremi de Salud, con el objetivo de resguardar a la comunidad educativa y reforzar las medidas preventivas frente a la circulación de virus respiratorios.

El seremi de Educación, Dalmiro Yáñez, explicó que se trata de una medida preventiva ante el incremento de diagnósticos. “Por favor, transmitir a toda la comunidad educativa la tranquilidad y, por supuesto, el cuidado de nuestros niños y estudiantes”, señaló la autoridad.

De acuerdo con información entregada por Diario El Llanquihue, hasta ahora se han reportado 18 casos confirmados, mientras que otros 34 alumnos han presentado síntomas asociados a la enfermedad.

Según los antecedentes de la Unidad de Epidemiología, el brote comenzó el pasado 15 de junio y tuvo su mayor alza el domingo 21 de junio, jornada en la que se registraron 15 notificaciones en un solo día.

Desde las autoridades detallaron que los casos están siendo monitoreados de manera ambulatoria por personal médico, mientras que, hasta el momento, no se registran pacientes hospitalizados por esta situación.