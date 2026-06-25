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VIDEOS. Buscan al último integrante de la banda: ya son seis los detenidos por la fatal en encerrona en San Bernardo

La investigación por la encerrona fatal registra nuevos avances judiciales mientras familiares y cercanos despiden al menor en Puente Alto.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

Buscan al último integrante de la banda: ya son seis los detenidos por la fatal en encerrona en San Bernardo

Buscan al último integrante de la banda: ya son seis los detenidos por la fatal en encerrona en San Bernardo

06:02

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A más de 48 horas de la tragedia que conmocionó al país, la investigación por la muerte de Alejandro, el niño de 12 años que falleció tras ser arrastrado por varios kilómetros durante una encerrona en San Bernardo, sumó nuevos detenidos, avances judiciales y el inicio de la despedida de la víctima por parte de su familia.

Durante las últimas horas, Carabineros confirmó la captura de dos nuevos implicados en el denominado “tour delictual” que culminó con el robo con homicidio del menor.

Se trata de sujetos de 18 y 23 años, ambos con domicilio en San Bernardo. Uno de ellos se entregó voluntariamente en una comisaría, mientras que el otro fue detenido por personal del OS9 tras un allanamiento en Puente Alto. Con estas detenciones, el número de imputados asciende a seis, aunque la investigación apunta a una banda original de siete integrantes.

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Según informó Carabineros, los detenidos serán formalizados por los tres delitos atribuidos al grupo: el robo a una bencinera, el asalto a un carabinero de franco y la encerrona que terminó con la muerte de Alejandro. La policía detalló que todos los involucrados cumplían distintos roles dentro de la organización, incluyendo labores de cobertura y apoyo logístico durante los ataques.

En paralelo, el Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó internación provisoria para los adolescentes de 17 años y prisión preventiva para los imputados adultos ya formalizados.

La Fiscalía sostuvo que todos los participantes tenían conocimiento de que el menor era arrastrado por el vehículo robado y, pese a ello, continuaron su recorrido, argumento que fue clave para sustentar la imputación por robo con homicidio.

Mientras tanto, la familia inició el último adiós a Alejandro. Este miércoles el cuerpo fue entregado por el Servicio Médico Legal y trasladado hasta Puente Alto, donde se realiza su velorio. Horas antes, su padre, Fabio, realizó un emotivo llamado público para conseguir ayuda que permitiera trasladar desde Argentina a familiares que buscaban participar de la despedida.

La Fiscalía confirmó posteriormente que colaboraría con esas gestiones. El funeral del menor está previsto para este jueves.

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