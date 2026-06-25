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VIDEO. Registro muestra brutal ataque de jauría a un turista en cerro Concepción de Valparaíso

Imágenes evidencian la persecución en vía pública mientras el sujeto intentaba arrancar de los animales. Residentes atribuyen conducta previa del afectado.

Martín Neut

Turista es atacado por jauría de perros en cerro Concepción de Valparaíso

Turista es atacado por jauría de perros en cerro Concepción de Valparaíso

Un turista fue atacado por una jauría de perros callejeros mientras caminaba por el cerro Concepción de Valparaíso, en un hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad y que ha reabierto el debate sobre la presencia de animales comunitarios en el sector turístico.

El registro muestra al hombre desplazándose por calle Papudo cuando es seguido por al menos cuatro perros.

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En su intento por escapar, cae al pavimento, momento en que los animales se le abalanzan. Tras levantarse, logra ponerse a salvo al subirse a un automóvil que se detuvo brevemente en la vía.

Sin embargo, desde la comunidad del cerro, la encargada de Seguridad del sector, María Pilar, entregó una versión distinta respecto del comportamiento previo del afectado.

“Son perritos pacíficos”

En conversación con Canal 13, afirmó que los perros del lugar no suelen presentar conductas agresivas y defendió su convivencia habitual con vecinos y turistas.

“Son perritos pacíficos, acompañan a los turistas y tenemos registros de perritos defendiendo a turistas de robos”, sostuvo, agregando que “viven acá, son alimentados y están 24/7 en compañía de nosotros”.

Sobre el incidente, planteó que el turista habría actuado de forma inusual antes del ataque: “Antes de que los perritos se acercaran a él, el turista ingresó a un café ‘dando jugo’ y se paseó en forma errática. (…) el turista no estaba en su sano juicio”.

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