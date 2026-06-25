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Ambulante provoca lluvia de mandarinas tras violenta intervención de inspectores municipales en Curicó: ojo al video

Desde el municipio informaron que el caso ya se encuentra bajo revisión interna.

Sebastián Escares

Ambulante provoca lluvia de mandarinas tras violenta intervención de inspectores municipales en Curicó: ojo al video

Un procedimiento de inspectores municipales de Curicó generó controversia luego de la difusión de un video captado por transeúntes, donde se observa una fiscalización a un vendedor ambulante que terminó con el comerciante reducido en el suelo y su fruta esparcida en la vía pública.

En el registro se divisa a un grupo de inspectores municipales incautando sacos de mandarinas a un vendedor. Acto seguido, el comerciante comenzó a patear las frutas en el suelo.

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Tras ello, se ve al personal municipal reduciendo al vendedor contra una señalética y, posteriormente, contra el suelo.

El registro, ampliamente comentado en redes sociales, abrió cuestionamientos sobre el actuar de los funcionarios. “En lugar de perseguir ladrones, persiguen gente trabajadora”, “Esto no me gusta para nada” y “Estamos mal como sociedad, tanto el Gobierno como las autoridades”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales.

La respuesta de la Municipalidad de Curicó

Tras la viralización del video, la Municipalidad de Curicó informó que el caso ya se encuentra bajo revisión interna. A través de un comunicado público, la administración comunal abordó la situación y afirmó que indagará lo ocurrido durante la fiscalización.

“Los funcionarios involucrados pertenecen a la Dirección de Servicios Operativos, unidad encargada de fiscalizar materias como comercio ambulante, patentes y otras labores propias de su competencia. Estas funciones son distintas a las que desarrollan los inspectores de Seguridad Pública y los inspectores de Tránsito”, detallaron desde el municipio.

En esa misma línea, señalaron que “como administración municipal rechazamos cualquier acto de violencia, provenga de quien provenga. Nuestro compromiso es que todos los procedimientos se desarrollen con apego a la ley, respeto hacia las personas y cumplimiento de los protocolos establecidos”.

“Por lo anterior, se ha instruido una investigación interna para esclarecer lo ocurrido, establecer la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, adoptando las medidas que procedan conforme a la normativa vigente”, cerraron desde la Municipalidad de Curicó.

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